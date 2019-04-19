"Фиорентина" пожертвовала полтора миллиона евро семье погибшего футболиста Астори
Бывший капитан клуба умер в отеле накануне матча в марте 2018 года
Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" пожертвовал 1,5 миллиона евро семье ушедшего из жизни более года назад защитника Давиде Астори, сообщает Football Italia. В пятницу "фиолетовые" обнародовали финансовый отчет за 2018 год, куда входил созданный клубом целевой фонд для семьи погибшего защитника.
Астори был найден мертвым 4 марта 2018 года в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч серии A с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего игрока.
В марте в чемпионате Италии отметили годовщину смерти Астори: на 13-й минуте каждой игры в течение 13 секунд на табло стадионов была показана фотография Астори, который играл под 13-м номером.
Ранее мы сообщали, что двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве капитана "Фиорентины". У Давиде Астори были проблемы с сердцем, но врачи написали, что он полностью здоров.
Ранее мы писали, что Астори можно было спасти: эксперты рассказали истинные причины смерти капитана "Фиорентины".
Напомним, что тренер "Фиорентины" сделал татуировку в честь погибшего капитана команды. Стефано Пиоли решил таким образом почтить память экс-подопечного.
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