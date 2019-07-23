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ФК "Львов" подписал двух 18-летних бразильцев

23 июля, 14:52

Леонардо Монтезелло и Баяно до переезда в Украину играли в Словакии

Леонардо Монтезелло уже в Украине
Леонардо Монтезелло уже в Украине. Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

За неделю до старта чемпионата Украины по футболу ФК "Львов" усилился двумя бразильцами – Леонардо Монтезелло и Баяно. Оба футболиста подписали контракт с "горожанами" на пять лет.

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Леонардо Монтезелло (полное имя – Леонардо Феррейра Монтезелло Лейтан) родился 21 января 2001 года в Сан-Паулу (Бразилия). Играет на позиции опорного полузащитника. Выступал за клубы "Гуарульюс" (Бразилия), "Локомотив" (Словакия).

Баяно (полное – Велвес Сантос Дамасена) родился 24 ноября 2000 года. Фланговый полузащитник. Выступал за словацкий "Локомотив".

Леонардо будет играть за "Львов" под 8-м номером, а Баяно - под 18-м.

В прошлом сезоне ФК "Львов" занял шестое место в чемпионате Украины и долгое время боролся за выход в еврокубки. В заключительном поединке львовяне на своем поле проиграли чемпиону "Шахтеру".

Ранее мы писали, что луганская "Заря" накануне старта сезона совершила сразу четыре трансфера. Новички были с командой на сборах, после чего с ними заключили соглашение на два года.

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Тег чемпионат Украины, трансферы, ФК Львов

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Источник:

Официальный сайт ФК "Львов"

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