ФК "Львов" подписал контракт с тремя бразильскими футболистами
Клуб заключил соглашения на пять лет с двумя форвардами и полузащитником
Состав футбольного клуба "Львов" пополнили три бразильских футболиста – нападающие Алваро и Шина, а также полузащитник Висенте. Новички заключили пятилетние соглашения с львовским клубом.
22-летний Висенте (Висенте де Паула Мерседес) будет играть под 32-м номером. Ранее он выступал за бразильские "Аудакс" и "Атлетико Каязайренсе".
23-летний Алваро (Алваро Луис Тавареш Виейра) выбрал 16-й номер. Его предыдущие клубы - бразильские "Монти-Азул" и "Франкана".
22-летний Шина (Рожерио Алвеш дос Сантос) взял 97-й номер. Он за бразильский "Жувентус". а также львовские "Карпаты".
Добавим, что свой первый официальный матч в этом году ФК "Львов" сыграет дома 23 февраля против одесского "Черноморца" в рамках 19-го тура чемпионата Украины.
Кстати, вчера "Шахтер" представил своего 18-летнего новобранца, который после перехода к горнякам "уже успел вырасти в цене". Бразилец Маркос Антонио приехал в расположение "горняков" с молодежного Кубка Южной Америки.
Напомним, что ранее защитник "горняков" Богдан Бутко рассказал почему хотел уйти из футбола:
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Источник:
ФК "Львов"