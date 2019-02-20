ФК "Львов" подписал контракт с тремя бразильскими футболистами

Клуб заключил соглашения на пять лет с двумя форвардами и полузащитником

Шина уже играл в Украине. Фото: ФК "Львов"

ФК "Львов" подписал контракт с тремя бразильскими футболистами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d17/3ed/5c6d173edcf44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d17/3ed/5c6d173edcf44.jpg 2019-02-20T11:01:00+02:00 Футбол Клуб заключил соглашения на пять лет с двумя форвардами и полузащитником

Состав футбольного клуба "Львов" пополнили три бразильских футболиста – нападающие Алваро и Шина, а также полузащитник Висенте. Новички заключили пятилетние соглашения с львовским клубом.

22-летний Висенте (Висенте де Паула Мерседес) будет играть под 32-м номером. Ранее он выступал за бразильские "Аудакс" и "Атлетико Каязайренсе".

23-летний Алваро (Алваро Луис Тавареш Виейра) выбрал 16-й номер. Его предыдущие клубы - бразильские "Монти-Азул" и "Франкана".

22-летний Шина (Рожерио Алвеш дос Сантос) взял 97-й номер. Он за бразильский "Жувентус". а также львовские "Карпаты".

Добавим, что свой первый официальный матч в этом году ФК "Львов" сыграет дома 23 февраля против одесского "Черноморца" в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

Кстати, вчера "Шахтер" представил своего 18-летнего новобранца, который после перехода к горнякам "уже успел вырасти в цене". Бразилец Маркос Антонио приехал в расположение "горняков" с молодежного Кубка Южной Америки.

Напомним, что ранее защитник "горняков" Богдан Бутко рассказал почему хотел уйти из футбола:

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