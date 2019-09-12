ФК "Шахтер" официально представил двух новичков

Донецкий "Шахтер" официально представил двух своих новичков – полузащитника Евгения Коноплянку и защитника Витао.

Евгений Коноплянка будет играть под номером 15, а бразильцу достался номер 49.

Несмотря на то что оба игрока перешли в клуб непосредственно в последний день трансферного окна, они уже познакомились с командой, а Евгений Коноплянка даже успел потренироваться. Дебютировать за "Шахтер" новички смогут уже через два дня, в игре против луганской "Зари"

"Я уже знал, что такое "Шахтер", мне говорили только хорошие факты об этом клубе. Поэтому это мечта любого игрока — играть в таком клубе. И я два раза не думал, я очень счастлив, что нахожусь именно в Шахтере", – заявил защитник футбольного клуба "Шахтер" Витао.

"Никакой адаптации нет! На самом деле я зашел как к себе домой. Мораес, Тайсон, Марлос - они меня познакомили со всеми бразильцами. А за украинцев что я могу сказать? Это моя семья, сборная Украины. У меня очень теплые отношения со всеми", – заявил полузащитник футбольного клуба "Шахтер" Евгений Коноплянка.

Отметим, что уже 18 сентября "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится на харьковском ОСК "Металлист".

Также мы рассказывали, что экс-капитан "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФА. Дарио Срна может стать официальным амбассадором Европейского футбольного союза.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Олимпик" в последнем матче УПЛ:

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