Фонсека и Вернидуб зарыли топор войны, "Львов" – впервые в топ-шестерке: обзор 22-го тура УПЛ

"Шахтер" выходит во второй этап с "плюс 7" от "Динамо", Педро выводит "Львов" в топ-6, а на "Ворсклу" сегодня дают 48%

Вернидуб и Фонсека зарыли топор войны. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Фонсека и Вернидуб зарыли топор войны, "Львов" – впервые в топ-шестерке: обзор 22-го тура УПЛ Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f47/805/5c8f4780543b7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f47/805/5c8f4780543b7.png 2019-03-18T09:39:00+02:00 Футбол "Шахтер" выходит во второй этап с "плюс 7" от "Динамо", Педро выводит "Львов" в топ-6, а на "Ворсклу" сегодня дают 48%

Главной интригой 22 тура футбольного чемпионата Украины стала борьба за место в топ-6, которую вели три команды в двух параллельных матчах: во Львове и Чернигове. Этим туром заканчивается первый этап УПЛ, разделяющий лигу на две шестерки.

В столице Галичины "Мариуполю" необходимо было обыгрывать "Карпаты". Казалось, подопечные Александра Бабича с этой задачей справятся: Зубкову удалось забить быстрый гол. Но на этом запал азовцев иссяк. Львовяне же еще до перерыва счет сравняли, а во втором тайме не позволили гостям создать ничего опасного. Более того, в концовке могли и сами одержать победу, реализуй Швед чистый выход один на один.

В Чернигове за место в шестерке сражались и "Десна", и "Львов". "Да мало ли в Бразилии Педров?! И не сосчитать!", — уверял знаменитый киногерой. Но "Львов" этой зимой нашел нужного бразильского Педро. С пристрелочным ударом бразильского хава Литовка справился. Но спустя пару минут львовский Педро сыграл не хуже своего знаменитого тезки из "Челси": войдя слева в штрафную, пробил из-под Богданова в дальний угол — 0:1. Автор гола тут же расплакался от переполнявших его эмоций. Запахло жареным, черниговцы проснулись. Хороший момент был у Волкова, но Бандура спас. Потом прямолинейность Сергийчука сорвала перспективный выход 2 в 1. Минут за 10 до конца один из черниговских болельщиков попытался выбежать на поле, возможно, хотел чем-то помочь своим. Но помог гостям: арбитр Дмитрий Кутаков остановил встречу, и пауза в игре позволила гостям чуть перевести дух. Концовка матча — а судья компенсировал целых 6 минут — прошла в отчаянном, но бестолковом навале "Десны".

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Львова", что вкупе с заочной помощью от земляков из "Карпат" гарантировало "горожанам" место в топ-шестерке. Набрав равное с "Мариуполем" количество очков, подопечные Юрия Бакалова обошли азовцев по дополнительным показателям: по личным встречам равенство — дважды 2:2, разница мячей лучше у "горожан" — "минус 1" против "минус 9" у мариупольцев.

"Львов" – в топ-6. Фото официального сайта ФК "Львов"

Львовяне ликуют — команда впервые будет в топ-6 и имеет шанс впервые выйти в еврокубки (путевки получат первые пять команд). В "уравнении 6 на 6" остался один неизвестный, который определится сегодня в Киеве, в последнем матче тура и этапа. Букмекеры на матч "Арсенал" — "Ворскла" дают такие коэффициенты: 4,3—3,15—1,98. Вероятность в процентах: победа "Арсенала" — 22%, ничья — 30%, победа "Ворсклы" — 48%. А только победа выведет полтавчан в топ-6.



"ШАХТЕР". В центральном же матче 22 тура лидер чемпионата в непростом поединке одолел на выезде "Зарю" — 1:0. Как и в поединке первого круга (1:1), счет открыл "горняк" Мораес, в касание замкнувший навес Сергея Болбата от правой бровки. Но на этот раз его гол стал победным — Андрей Пятов сохранил ворота на замке, продлив свою сухую серию в ЧУ до пяти матчей. Преимущество "Шахтера" могло быть и более комфортным, используй Коваленко супермомент: партнеры в быстрой атаке вывели его на ворота, но юбиляр (150-й матч за "горняков") с нескольких метров пробил во вратаря, а добивание заблокировал защитник. "В каких-то моментах играли по результату. Мы не можем 90 минут находиться в атакующей фазе", — сказал после игры автор голевого ассиста Болбат. Отметим, что герой встречи Мораес во время исполнения гимна Украины держал руку на сердце (как и сборник Марлос). Этот эпизод очень органично лег в канву разговоров о скором получении "десяткой" дончан украинского гражданства. Перед началом встречи Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб пожали друг другу руки, что отказались делать в октябрьском матче, получив за это штраф от УПЛ в 5 тысяч гривен каждый. "Подошел Мистер и сказал, что хотел бы, как говорится, зарыть топор войны. Мы пожали друг другу руки как до, так и после игры, и никаких вопросов больше нет. Все мы люди. Нужно уметь анализировать и делать выводы", — прокомментировал коуч "Зари".

16-й гол Мораеса в ЧУ. Фото официального сайта ФК "Шахтер"

"ДИНАМО". Если после выездного фиаско с "Челси" в ЛЕ "бело-синие" в минувшем туре без проблем отыгрались в ЧУ на "Арсенале" (4:0), то на этот раз легко "выпустить пар" за домашний разгром от лондонцев не получилось. "Олимпик" оказал подопечным Александра Хацкевича упорное сопротивление, и вопрос с победителем оставался открытым до самого конца. За первые полчаса игры соперники обменялись голами с 11-метровых. Причем пенальти у киевлян "заработал" Кадар, претендующий на звание главного антигероя недели в "Динамо". В этот раз киевляне играли с центрфорвардом в составе, и именно Русин незадолго до перерыва классно сыграл на опережение, головой замкнув прострел Цыганкова — 2:1, так и закончили.

Гол Русина. Фото официального сайта ФК "Динамо"

"БРОНЗА" ВСЕ БЛИЖЕ. Команда Хацкевича начнет вторую часть чемпионата с тем же 7-очковым отставанием от лидера "Шахтера", которое оформилось еще до зимней паузы. А вот гандикап в "бронзовой" гонке увеличился до 9 пунктов — после уверенной выездной победы "Александрии" над "Черноморцем" (3:0). Что интересно, до матча в Одессе во взаимоотношениях "моряков" и александрийцев в ЧУ был абсолютный паритет: по 5 побед, ничьих и поражений, и нулевая разница мячей (18:18). Однако субботний поединок прошел под знаком неравенства: гости еще до перерыва довели счет до крупного.

Чемпионат Украины, 22 тур

Суббота, 16 марта

14:00 "Черноморец" – "Александрия" – 0:3

Голы: Ситало (5, 39), Бабогло (32)

В Одессе на стадионе "Черноморец"

Букмекеры: 3.90 – 3.20 – 1.87

17:00 "Заря" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Мораес (25)

В Запорожье на "Славутич-Арене"

Букмекеры: 8.50 – 4.60 – 1.30

Воскресенье, 17 марта

17:00 "Десна" – "Львов" – 0:1

Гол: Педро (58)

В Чернигове на стадионе им. Гагарина

Букмекеры: 2.30 – 2.90 – 3.10

17:00 "Карпаты" – "Мариуполь" – 1:1

Голы: Зубков (9) – Понде (32)

Во Львове на стадионе "Украина"

Букмекеры: 2.65 – 2.90 – 2.65

19:30 "Олимпик" – "Динамо" – 1:2

Голы: Гай (27, пен.) – Цыганков (13, пен.), Русин (39)

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского

Букмекеры: 10.50 – 7.00 – 1.16

Понедельник, 18 марта

17:00 "Арсенал" – "Ворскла"

ТВ: Футбол 1

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского

Букмекеры: 4.50 – 3.00 – 1.83

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