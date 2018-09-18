Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать"

Наставник "горняков" считает, что играть против "Хоффенхайма" будет очень сложно

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от домашнего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма". Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде. Матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" состоится 19 сентября на стадионе "Металлист".

- Какие бы сильные стороны вы выделили в "Хоффенхайме"? И кого бы вы персонально выделили из игроков немецкого клуба?

- Мы постарались максимально изучить эту команду. Прекрасно понимаем их сильные стороны. Они играют по особенной тактической схеме. Мы пересматривали много видео, старались изучить соперника. В составе "Хоффенхайма" с прошлого сезона ничего не изменилось. Команда сильна как коллектив в целом, поэтому говорить о каких-то конкретных игроках я не буду.

Если взять во внимание тот факт, что "Хоффенхайм" стал вторым в Бундеслиге по количеству забитых голов в минувшем сезоне, нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать. Этот факт следует держать в уме.

- В межсезонье "Шахтер" сильно обновился, в команду пришло много новичков. Беспокоит ли это вас? Готовы ли они играть в Лиге чемпионов?

- Меня этот факт не расстраивает. В межсезонье нас покинули важные и опытные игроки: Фред, Бернард, Срна, Феррейра. Молодым ребятам нужно время, чтобы адаптироваться, но они работают с отличной продуктивностью, так что я не переживаю.

- Беспокоит ли вас позиция левого полузащитника, потому что травмировался Веллингтон Нем?

- В последнее время Нем очень помогал "Шахтеру". Но он травмирован и не сможет помочь "Шахтеру". Могу сказать сразу, что завтра на этой позиции сыграет Сергей Болбат. Он отлично тренируется, и я верю в этого игрока.

- В декабре вы пришли на пресс-конференцию в маске Зорро. Что интересного вы придумаете в этом сезоне?

- Не я решил ее надеть, а меня заставили, это был проигранный спор (смеется). О новых масках или костюмах еще не думал. Но в будущем все может случиться, посмотрим.

- Начиная с этого сезона, матчи Лиги чемпионов начинаются в необычное время. Как вы относитесь к этому новшеству?

- То время, в которое будет начинаться завтрашний матч, это нормальное время. Скорее было странно, когда матчи начинались почти в 10 вечера. Это обсуждалось на форуме тренеров. Новое время связано больше с коммерческими вопросами.

- В украинской прессе восхищаются молодостью и достижениями главного тренера "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсмана (специалисту 31 год – прим.). Каково вам играть против него?

- Об этом тренере сейчас ходит много разговоров. Он – качественный и очень хороший тренер. Он – надежда немецкого футбола. Против его тактической схемы сложно играть, у него много игроков в атаке. Тактически завтрашняя игра будет очень интересной. Но играть против "Хоффенхайма" будет очень сложно.

- Является ли для вас проблемой, что вы играете в Харькове, а не в родном Донецке? И как это отражается на игре команды?

- Все бы мы хотели играть в Донецке, на своем родном стадионе. К сожалению, у меня не было ни одной возможности сыграть на родном для "Шахтера" стадионе. В Харькове команда чувствует себя почти как дома. Приходят болельщики, нас поддерживают. Команда показывает положительный результат. Не думаю, что это сильно повлияет на нашу игру.

Во вторник пройдут два матча группы В. В Милане "Интер" встретится с "Тоттенхэмом". Итальянцы выступят на групповом этапе впервые с сезона 2011/2012 годов, когда дошли до 1/8 финала. "Интер" – "Тоттенхэм" онлайн можно смотреть на ТВ и в интернете.

А на "Камп Ноу" "Барселона" примет голландский ПСВ. "Барселона" не проигрывает на домашнем стадионе 26 матчей подряд, при этом 24 поединка они выиграли. А вот ПСВ не может выиграть в шести своих последних матчах на групповом этапе. "Барселона" – ПСВ трансляция онлайн доступна в прямом эфире.