Фонсека – о победе над "Динамо" в Кубке Украины: "Играли две великие команды"

Главный тренер "Шахтера" похвалил соперника и пожурил судейскую бригаду

Паулу Фонсека. Фото ФК "Шахтер".

Фонсека – о победе над "Динамо" в Кубке Украины: "Играли две великие команды" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a37/f86/5caa37f86e924.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a37/f86/5caa37f86e924.jpg 2019-04-07T20:50:01+03:00 Футбол Главный тренер "Шахтера" похвалил соперника и пожурил судейскую бригаду

В воскресенье "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Украины. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были "горняки". Голы в основное время забили Денис Гармаш и Жуниор Мораес, а во втором тайме оба были удалены. Поединок в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

"Играли две великие команды. "Динамо" было лучше в первом тайме, но второй тайм остался за нами. Победили по пенальти. Мы были более эффективными, Пятов совершил два отличных сэйва. Жаль, что нет третьей команды на таком уровне.

Судейство не было на таком уровне. Не знаю, по каким критериям выбирают команду арбитров. Они и близко не были на таком уровне. Две команды создавали зрелище, третья – портила его. Перебор желтых карточек – это что-то не от мира сего! Против Мораеса фолят, а желтую получает он. Пытались уравнять составы после удаления динамовца. Обе команды заслуживали другое судейство. Сложно, когда нет компетентности. Я расстроен – игра могла быть другой. Но я доволен нашей победой. Когда мы остались без Мораеса непонятно почему, было сложно. Команды перестали рисковать. Это игра навылет. Почему Коваленко бил последним? Это его решение. Мы отрабатывали пенальти вчера. Среди тех, кто бил лучше, я спросил, кто готов. Коваленко решил бить пятый удар.

Мы раньше проигрывали "Динамо" по пенальти. Сейчас у нас получилось победить. Но нужно признать, что у них великолепная команда", – сказал Фонсека.

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