Фонсека: "Очень счастлив, что продлил контракт с донецким клубом"

Сегодня футбольный клуб "Шахтер" заключил новое соглашение с Паулу Фонсекой. Португальский тренер "горняков" будет работать с командой на протяжении следующих двух лет.

"Я очень счастлив! У меня было желание продолжить свою карьеру в "Шахтере", – отметил Паулу Фонсека. – Крайне важно было почувствовать, что президент клуба Ринат Ахметов, сотрудники и футболисты хотят, чтобы я остался, чтобы продолжил работу, которую мы начали два сезона назад. Повторюсь, очень счастлив, что продлил контракт с донецким клубом. Также хочу поблагодарить своего агента Марку Абреу, который сыграл важную роль в переговорах. Теперь нужно усердно трудиться, чтобы продолжать побеждать как на внутренней, так и на международной арене. "Шахтер" по-прежнему станет демонстрировать красивый, атакующий футбол. Верю, болельщики будут гордиться своим клубом. Хочу поблагодарить наших фанов за великолепную поддержку. У "горняков" просто фантастические болельщики, которые очень любят команду. Для меня это послужило дополнительным мотивом остаться здесь".

Паулу Фонсека – главный тренер ФК "Шахтер" с июня 2016 года. За два сезона "оранжево-черные" под его руководством добыли пять трофеев: дважды стали чемпионами Украины (2017, 2018), дважды завоевали Кубок Украины (2017, 2018) и являются обладателями Суперкубка Украины (2017). Кроме того, в последнем розыгрыше Лиги чемпионов "Шахтер" вышел в 1/8 финала.