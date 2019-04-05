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Фонсека: "Прилагаем все усилия, чтобы восстановить Марлоса к матчу с "Динамо"

Сегодня, 15:14

Наставник "горняков" рассказал, почему его команде сложно играть с "Динамо"

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Фонсека: "Прилагаем все усилия, чтобы восстановить Марлоса к матчу с "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/746/762/5ca746762b40d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/746/762/5ca746762b40d.jpg Футбол Наставник "горняков" рассказал, почему его команде сложно играть с "Динамо"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов в преддверии четвертьфинала Кубка Украины с киевским "Динамо". Напомним, матч состоится в Харькове на стадионе "Металлист" в воскресенье, 7 апреля. Кстати, "Шахтер" перед матчем с "Динамо" выставит Кубок Украины для харьковчан.

- Паулу, в каком графике "Шахтер" проводит микроцикл подготовки?

- Самое главное – восстановить наших ребят, так как после предыдущего матча еще не прошло и 48 часов. Начинаем тактически готовиться к сложной игре, какими являются абсолютно все с "Динамо", и дальше в Кубке пройдет только один.

- В отличие от многих других украинских тренеров, вы открыто делитесь кадровыми новостями. Раскройте сейчас какие-то секреты: как изменится состав "Шахтера" за несколько дней?

- Марлос пребывал не в лучших кондициях для матча с "Александрией", и мы решили оставить его на скамейке запасных. На протяжении этого сезона у него были некоторые проблемы, к сожалению, после сборной они усложнились. Прилагаем все усилия, чтобы восстановить его к "Динамо". Посмотрим, удастся ли. А в остальном доступны практически все. Не секрет, что наш состав не будет сильно отличаться от того, что вы обычно видели в этом году. Отдаем себе отчет в том, что предстоит сложный поединок, и хотим выпустить на поле лучших.

- Тенденция последних встреч с "Динамо": "Шахтер" много контролирует мяч и создает моменты, однако есть проблемы с реализацией. Какие выводы сделал тренерский штаб и команда?

- Да, вы правы, матчи действительно доказывают тенденцию нашего доминирования на поле. Мы провели этот анализ. Зачастую результат строится на наших ошибках в тех эпизодах, что "Динамо" создает против нас, а их не так уж и много. Мы не должны ошибаться в обороне, ставить под угрозу свою безопасность. В атаке же всегда доминируем, создаем много моментов. С "Динамо" нужно быть чуть более безопасным в защите, плюс верить в то, что мы можем создавать возможности в атаке и их реализовывать. Поединки с "Динамо" сложны, поскольку соперник очень быстро садится в оборону и иногда крайне сложно вскрыть зоны. Однако в любом случае мы постараемся подготовить команду наилучшим образом, чтобы это сделать.


7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

- Прокомментируйте новости СМИ о возможном уходе Веллингтона Нема.

- На самом деле это всего лишь новости. На данный момент я знаю, что Нем в нашей команде. Он работает, и очень хорошо. Именно благодаря этому у него была возможность сыграть с "Александрией", где он стал одной из решающих фигур. Для меня важна только работа на тренировочном поле и в матчах, а не то, что пишут в Интернете. Пока футболисты находятся здесь, я рассчитываю абсолютно на всех.

- А на молодых ребят – Тете, Маркоса Антонио? На Фернандо, который играл с "Динамо" лишь раз? Они психологически готовы к таким матчам?

- Нужно признать, что Фернандо в этом сезоне играл достаточно много. Сейчас пришли новички, их нужно хорошо подготовить, а выпускать необходимо в наилучшем контексте – когда нет никакого риска. А поединки с "Динамо" очень требовательны. Нам нужно найти лучший контекст, чтобы ребята могли выйти на поле и прочувствовать украинский чемпионат. Кто-то более опытен, чем остальные, но все они молоды. Будем анализировать каждый матч и стараться понять, кого из новичков лучше всего интегрировать в определенный момент. Возраст на их стороне, у них есть время. Первая цель клуба – побеждать. И мой выбор всегда строится в том направлении, чтобы команда выиграла, независимо от того, кто выходит на поле. А молодым футболистам еще нужно вырасти, и для этого нужен правильный контекст.

Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".

Напомним, что ранее предстоящий матч прокомментировал экс-футболист обеих команд Владимир Езерский: "Хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу Кубка". Экс-футболист считает, что в текущем сезоне будет шанс у менее сильных команд попасть в финал и выиграть трофей.

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Тег Шахтер Донецк, Кубок Украины, Паулу Фонсека

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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