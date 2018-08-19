Фонсека против Луческу: кто лучше провел 100 матчей в "Шахтере"

Сегодня, 17:23

Португальский тренер превзошел своего предшественника практически по всем показателям

Паулу Фонсека и Мирча Луческу. Фото AFP
Паулу Фонсека и Мирча Луческу. Фото AFP

Матч против ФК "Львов" в пятом туре чемпионата Украины стал для главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки 100-м в донецкой карьере во всех официальных турнирах. В расчет брались матч "горняков" на внутренней и международной арене, а также отмененный матч Кубка Украины против "Полтавы", где "Шахтеру" засчитали техническую победу.

Украинские СМИ сравнили статистику первой сотни матчей Фонсеки в "Шахтере" с его предшественником – румынским тренером Мирчей Луческу. Португалец превзошел румына практически по всем показателям, кроме пропущенных мячей. За этот период оба тренера успели по два раза выиграть чемпионат страны, по одному Суперкубку, но у Луческу в активе только один Кубок Украины, а у Фонсеки – два.

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В матчах против главного конкурента на внутренней арене киевского "Динамо" Фонсека в первых ста матчах одержал пять побед, три ничьи и шесть поражений. У Луческу статейка следующая: три победы, шесть ничьих и пять поражений.

Отметим, что больше всего матчей под руководством провел Марлос – 91. На одну встречу меньше сыграл Андрей Пятов. На третьем месте Тарас Степаненко – 86 появлений на поле.

Марлос является вторым бомбардиром (32), уступая только Факундо Феррейре (49), но лидирует по количеству результативных передач – 29. Ближайший к нему Тайсон сделал на восемь ассистов меньше.

В недавнем интервью Паулу Фонсека заявил: "Важно, чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту"
футбол, Шахтер Донецк, Мирча Луческу, Паулу Фонсека

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Источники:

zbirna.com, Сегодня|Спорт

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