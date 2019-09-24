Фонсека против Малиновского и другие результаты 5 тура чемпионата Италии

Команда экс-тренера "Шахтера" сыграет со следующим соперником горняков в Лиге чемпионов

/ Фото: AFP

Во вторник стартует пятый тур чемпионата Италии, но главные поединки пройдут в среду – Лидер турнирной таблицы "Интер" встретился с "Лацио". Клуб из Милана пока не проигрывал в текущем сезоне, а вот римляне уже успели потерять пять очков.

В другом матче тура Рома экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки проэкзаменует следующего соперника "горняков" в Лиге чемпионов "Аталанту", за которую выступает воспитанник дончан Руслан Малиновский. Ранее мы писали, что тренер "Аталанты" высоко ценит украинского футболиста.

Смотрите, как "Аталанта" провела предыдущий матч в чемпионате Италии:

Вторник, 24 сентября

20:00 "Верона" – "Удинезе" – Oll.tv

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22:00 "Брешия" – "Ювентус" – Футбол-2, Oll.tv

Среда, 25 сентября

20:00 "Рома" – "Аталанта" – Футбол-1, Oll.tv

22:00 "Дженоа" – "Болонья"

22:00 "Интер" – "Лацио" – Футбол-1, Oll.tv

22:00 "Наполи" – "Кальяри"

22:00 "Парма" – "Сассуоло"

22:00 "СПАЛ" – "Лечче"

22:00 "Фиорентина" – "Сампдория" – Oll.tv

Четверг, 26 сентября

22:00 "Торино" – "Милан" – Футбол-2, Oll.tv

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 4 4 0 0 9-1 12 2 ЮВЕНТУС 4 3 1 0 7-4 10 3 НАПОЛИ 4 3 0 1 13-8 9 4 РОМА 4 2 2 0 10-7 8 5 ЛАЦИО 4 2 1 1 7-3 7 6 АТАЛАНТА 4 2 1 1 9-8 7 7 БОЛОНЬЯ 4 2 1 1 7-6 7 8 САССУОЛО 4 2 0 2 10-7 6 9 КАЛЬЯРИ 4 2 0 2 7-5 6 10 ТОРИНО 4 2 0 2 6-6 6 11 БРЕШИА 4 2 0 2 5-5 6 12 МИЛАН 4 2 0 2 2-3 6 13 ВЕРОНА 4 1 1 2 3-4 4 14 ДЖЕНОА 4 1 1 2 7-9 4 15 ПАРМА 4 1 0 3 4-7 3 16 УДИНЕЗЕ 4 1 0 3 2-5 3 17 СПАЛ 4 1 0 3 4-8 3 18 ЛЕЧЧЕ 4 1 0 3 3-10 3 19 САМПДОРИЯ 4 1 0 3 2-9 3 20 ФИОРЕНТИНА 4 0 2 2 6-8 2

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