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Фонсека против Малиновского и другие результаты 5 тура чемпионата Италии

24 сентября, 20:22

Команда экс-тренера "Шахтера" сыграет со следующим соперником горняков в Лиге чемпионов

/ Фото: AFP

Во вторник стартует пятый тур чемпионата Италии, но главные поединки пройдут в среду – Лидер турнирной таблицы "Интер" встретился с "Лацио". Клуб из Милана пока не проигрывал в текущем сезоне, а вот римляне уже успели потерять пять очков.

В другом матче тура Рома экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки проэкзаменует следующего соперника "горняков" в Лиге чемпионов "Аталанту", за которую выступает воспитанник дончан Руслан Малиновский. Ранее мы писали, что тренер "Аталанты" высоко ценит украинского футболиста.

Смотрите, как "Аталанта" провела предыдущий матч в чемпионате Италии:

Вторник, 24 сентября

20:00 "Верона" – "Удинезе" – Oll.tv

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22:00 "Брешия" – "Ювентус" – Футбол-2, Oll.tv

Среда, 25 сентября

20:00 "Рома" – "Аталанта" – Футбол-1, Oll.tv

22:00 "Дженоа" – "Болонья"

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22:00 "Интер" – "Лацио" – Футбол-1, Oll.tv

22:00 "Наполи" – "Кальяри"

22:00 "Парма" – "Сассуоло"

22:00 "СПАЛ" – "Лечче"

22:00 "Фиорентина" – "Сампдория" – Oll.tv

Четверг, 26 сентября

22:00 "Торино" – "Милан" – Футбол-2, Oll.tv

Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1ИНТЕР44009-112
2ЮВЕНТУС43107-410
3НАПОЛИ430113-89
4РОМА422010-78
5ЛАЦИО42117-37
6АТАЛАНТА42119-87
7БОЛОНЬЯ42117-67
8САССУОЛО420210-76
9КАЛЬЯРИ42027-56
10ТОРИНО42026-66
11БРЕШИА42025-56
12МИЛАН42022-36
13ВЕРОНА41123-44
14ДЖЕНОА41127-94
15ПАРМА41034-73
16УДИНЕЗЕ41032-53
17СПАЛ41034-83
18ЛЕЧЧЕ41033-103
19САМПДОРИЯ41032-93
20ФИОРЕНТИНА40226-82

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расписание результаты чемпионат Италии

Источник: Сегодня|Спорт

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