Фонсека против Малиновского и другие результаты 5 тура чемпионата Италии

Во вторник стартует пятый тур чемпионата Италии, но главные поединки пройдут в среду – Лидер турнирной таблицы "Интер" встретился с "Лацио". Клуб из Милана пока не проигрывал в текущем сезоне, а вот римляне уже успели потерять пять очков.
В другом матче тура Рома экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки проэкзаменует следующего соперника "горняков" в Лиге чемпионов "Аталанту", за которую выступает воспитанник дончан Руслан Малиновский. Ранее мы писали, что тренер "Аталанты" высоко ценит украинского футболиста.
Смотрите, как "Аталанта" провела предыдущий матч в чемпионате Италии:
Вторник, 24 сентября
20:00 "Верона" – "Удинезе" – Oll.tv
22:00 "Брешия" – "Ювентус" – Футбол-2, Oll.tv
Среда, 25 сентября
20:00 "Рома" – "Аталанта" – Футбол-1, Oll.tv
22:00 "Дженоа" – "Болонья"
22:00 "Интер" – "Лацио" – Футбол-1, Oll.tv
22:00 "Наполи" – "Кальяри"
22:00 "Парма" – "Сассуоло"
22:00 "СПАЛ" – "Лечче"
22:00 "Фиорентина" – "Сампдория" – Oll.tv
Четверг, 26 сентября
22:00 "Торино" – "Милан" – Футбол-2, Oll.tv
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|4
|4
|0
|0
|9-1
|12
|2
|ЮВЕНТУС
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|3
|НАПОЛИ
|4
|3
|0
|1
|13-8
|9
|4
|РОМА
|4
|2
|2
|0
|10-7
|8
|5
|ЛАЦИО
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|6
|АТАЛАНТА
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|7
|БОЛОНЬЯ
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|8
|САССУОЛО
|4
|2
|0
|2
|10-7
|6
|9
|КАЛЬЯРИ
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|10
|ТОРИНО
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|11
|БРЕШИА
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|12
|МИЛАН
|4
|2
|0
|2
|2-3
|6
|13
|ВЕРОНА
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|14
|ДЖЕНОА
|4
|1
|1
|2
|7-9
|4
|15
|ПАРМА
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|16
|УДИНЕЗЕ
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|17
|СПАЛ
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|18
|ЛЕЧЧЕ
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|19
|САМПДОРИЯ
|4
|1
|0
|3
|2-9
|3
|20
|ФИОРЕНТИНА
|4
|0
|2
|2
|6-8
|2
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