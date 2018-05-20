Фонсека: "Шахтер" покинут один-два футболиста – узнаете об этом в скором времени"

Пресс-конференция главного тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки после заключительной игры сезона в Киеве против "Динамо". Напомним, "Динамо" одержало победу над "Шахтером" со счетом 2:1. У киевлян забил Беньямин Вербич, а у гостей Марлос и Давид Хочолава, но грузин срезал мяч в собственные ворота.

– Добрый вечер. Прежде всего хочу поздравить "Динамо" с победой. Матч уже ничего не решал, но был более открытым и приятным для просмотра. В первом тайме не раз могли забить. Соперник однажды добрался до наших ворот и отличился после углового, мы же перед этим имели два голевых момента. Отмечу, что киевляне лучше начали второй тайм и оформили еще один мяч. Мы среагировали и создали несколько возможностей, где должны были сравнять счет. В любом случае побеждает тот, кто больше забивает, а не у кого больше моментов. Выиграло "Динамо".

– Для вас это был принципиальный поединок или, как говорил Валерий Лобановский, тренировкой с повышенной ответственностью?

– Нет, это важный матч, и мы хотели победить. Понятно, что не хватало некоторых важных футболистов, поскольку я решил дать возможность другим ребятам. Мы подходили абсолютно серьезно и с единственной целью – выиграть.

– Четыре встречи и четыре поражения: в чем с точки зрения тактики "Динамо" превосходило "Шахтер"?

– Вы должны быть более внимательны, потому что поражения не четыре. Мы победили в Суперкубке и в финале Кубка Украины – все же это далеко от того, что вы хотели сказать. Теперь по нашим поединкам в чемпионате: они решаются в деталях. Понятно, что с турнирной точки зрения игра фактически ничего не значила, лишь итог говорит сам за себя. Но я думаю, если бы мы боролись здесь за что-то другое, результат мог быть иным. По нашему составу: знаю, многие хотят использовать это как отговорку. Я не видел еще ни одного чемпионата, в котором исход обсуждается только между двумя командами. Не стоит забывать, что есть матчи и с другими. И независимо от итога присутствует определенный факт, который был известен еще до начала встречи: "Шахтер" – чемпион. И не только. Мы также завоевали Кубок и Суперкубок Украины. В матче с "Динамо" разыгрывалось лишь еще три очка. Кстати, в прошлом году таких вопросов не задавали.

– Какие футболисты покинут "Шахтер"? Кто пополнит состав?

– Мы практически заканчиваем формирование списка игроков на следующий сезон. Больших изменений не будет. На данный момент никто из ребят не ушел. "Шахтер" покинут один-два футболиста – узнаете об этом в скором времени.

– Поздравляем вас с чемпионством и продлением контракта. Почему вы выбрали именно "Шахтер", ведь известно, что были и другие предложения?

– Спасибо. Да, это правда, но я чувствую себя в "Шахтере" очень хорошо. Меня отлично приняли и уважают в Украине. Несмотря на то что были даже более выгодные финансовые предложения, решил остаться и продолжить работу, начатую два года назад. Я счастлив в этом клубе и стране. Не было никаких поводов, которые бы меня достаточно мотивировали уйти отсюда.

– Как долго вы размышляли о своем будущем: день, неделю, месяц?

– Во время переговоров нужно правильно взвешивать абсолютно все. Не могу сказать, сколько времени я размышлял, но мы обсуждали разные вопросы, и этого было достаточно.

– В чем основные плюсы украинского футбола, которые мотивировали вас остаться?

– Когда побеждаешь, больше мотивирован остаться. К счастью, за два года мы выиграли здесь практически все, а также провели великолепную кампанию в Лиге чемпионов. У Украины огромный потенциал. В столь большой стране с таким количеством молодых ребят, занимающихся футболом, есть место для прогресса, выхода чемпионата на более высокий уровень. В то же время существует еще один факт: к сожалению, на стадион не приходит столько людей, как, например, на этот матч. А футбол в любом случае должен быть праздником, что мотивирует игроков и тренеров. Сейчас в УПЛ пришел новый президент, и я надеюсь, совместно с президентом ФФУ они поймут, какие шаги вперед нужно сделать для улучшения лиги. Лично мне это понять просто. На данный момент Украина не имеет финансового потенциала, чтобы подписывать лучших футболистов мира. Я не говорю сейчас только о "Шахтере" и "Динамо" – для хорошего чемпионата недостаточно только двух этих клубов. Нужны и другие команды, причем прогрессирующие. Необходимо заняться формированием молодежи. Все начинается с самого младшего возраста – в этом будущее украинского футбола. Важно с детства вкладывать понимание, и тогда не нужно искать больших игроков где-то за границей. Надеюсь, с новым президентом лиги будут найдены варианты улучшения футбола в стране. Также нужно обдумать, что необходимо делать для повышения посещаемости. На стадион должно приходить больше болельщиков, потому что футбол – это феномен, по-прежнему привлекающий людей.

– Расскажите о будущем Срны в вашей команде.

– Как вы знаете, сейчас у Дарио заканчивается контракт. На данный момент эта ситуация еще оценивается.

– Прокомментируйте, пожалуйста, поступок Нема на последних секундах.

– В этой ситуации я не мог понять, что происходило, потому что был далеко от эпицентра событий. Знаю лишь, что он упал и старался резать пас. Затем возникла какая-то проблема и перепалка между игроками. Поединки "Шахтера" и "Динамо" всегда очень горячие, но в данном эпизоде я в тот момент разобрался не до конца. Затем огромное число болельщиков выбежало на поле, а это достаточно опасно, на мой взгляд, для всех участников матча. К счастью, вроде бы ничего не случилось. Слава Богу, ничего серьезного.

– Когда вы только появились в "Шахтере", у вас было много поклонников, вы были деликатны и вели себя спокойно. Однако постепенно ваше поведение изменилось, стали сдавать нервы, вы в чем-то напомнили Луческу. Станьте таким, как вы были, и вас будут продолжать уважать.

– Спасибо. Знаете, для меня не проблема говорить об этом. Я неконфликтный человек. Я влюблен в футбол и хочу, чтобы он был идеальным зрелищем, праздником для всех. Но что происходит? Не всегда просто контролировать свои эмоции. Факт в том, что в прошлом сезоне я эмоционально себя сдерживал. Должен признать, что в нынешнем до декабря возникали моменты, где было сложно справляться со всеми чувствами. В некоторых играх происходило много нечестного. И когда мы ощущаем несправедливость, нелегко контролировать эмоции. В зимнее межсезонье я сел и проанализировал сам себя. Пришел к выводу, что в одном-двух матчах первой части сезона действительно перегибал палку. В некоторых случаях это делал не только я, а вся команда, поэтому поговорил со своими игроками и сам признал свою ошибку. С того момента снова стал эмоционально стабильным человеком. Считаю, что во второй части чемпионата не было никаких проблем: я не протестовал, не ругался ни с одним арбитром. Я не ищу отговорок. Когда проигрываю, являюсь первым человеком, поздравляющим соперника. Ни в коем случае не хочу быть мотивом какого-то конфликта. Сейчас все абсолютно нормально.

– Вопрос по молодым футболистам. Почему редко выходит Петряк? Не появлялся на поле Гречишкин. И для чего был подписан Фомин?

– Молодые не играли, потому что в стартовом составе на матч выходит одиннадцать человек. Есть вещи, которые сложно объяснить, однако я постараюсь донести до вас свои мысли. У нас команда победителей, построенная на фундаменте из футболистов, выступавших в ней и в предыдущем сезоне, поэтому в состав в принципе очень тяжело попасть. Вы перечислили Гречишкина, Танковского, Петряка и Фомина? Давайте начнем с нападающего. Все функционирует хорошо, потому что мы побеждаем, верно? У нас есть форвард, который здорово играл и постоянно забивал. В конце сезона у него 30 голов, и это о чем-то говорит – футболист все время отлично себя показывал. Когда все хорошо, ставить другого непросто. Я не буду убирать Феррейру и ставить Фомина лишь для того, чтобы дать некоторое количество минут Фомину. Это же касается Танковского и Гречишкина. Убрать Фреда и Степаненко, которые отлично себя проявляют, помогают нам побеждать, просто для предоставления минут остальным? Мы должны учитывать очень много факторов. Идет постоянная оценка тренировок и матчей. Любому футболисту, приходящему в "Шахтер", нелегко попасть в состав и играть постоянно при тех ребятах, которые есть сегодня у нас в обойме. На мой взгляд, это очень просто понять.

– Вы довольны действиями тех, кто был призван заменить основных отсутствующих?

– Понятно, что вышедшим ребятам не хватало соревновательного ритма и темпа. Фред и Тайсон – футболисты, способные привнести в действия команды немного другое. Если говорить в общем, мне понравилось, как выступили мои игроки. У них не так много времени, и я остался ими доволен. Поскольку это последняя пресс-конференция в сезоне, хочу сказать спасибо всем журналистам за то, что следите за "Шахтером". Благодарю за уважение в нашем общении. Всем желаю хорошего отпуска. Увидимся в следующем сезоне!