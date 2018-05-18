Фонсека: "Желание президента оставить меня подействовало на мое финальное решение"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека продлил контракт с клубом на два года и сразу после подписания нового соглашения дал интервью телеканалу "Футбол". Наставник рассказал об условиях контракта, планах на ближайшие сезоны, работе на трансферном рынке, а также дал прогноз на финал Лиги чемпионов в Киеве "Реал" – "Ливерпуль".

- Паулу, расскажите об условиях соглашения.

- Контракт рассчитан на два года. Мне очень нравится быть в "Шахтере". Я остаюсь мотивированным. Вы знаете, что у меня прекрасные отношения с клубом и людьми, которые в нем работают. Президент понимает мою работу, у нас отличные отношения, поэтому найти компромисс было очень легко. Продолжим работу, которую начали два сезона назад.

- Насколько отличались эти переговоры от тех, когда вы только возглавили "Шахтер"?

- За два сезона мы выиграли в Украине практически все. В этом году также провели великолепную кампанию в Лиге чемпионов, что добавило мне определенной известности за границей. Правда в том, что поступили другие предложения, заставившие меня оценивать ситуацию. И в то же время я всегда понимал, что хочу продолжать этот проект – работать в клубе, который великолепно меня принял. Прекрасно чувствую себя в этой стране, меня здесь уважают. У меня особенные отношения со всеми людьми, и понятно, что я хотел и дальше трудиться здесь. При этом у меня есть свои амбиции. Я должен был хорошо обдумать, что будет лучше для моей карьеры, и понял, что на данный момент это – остаться здесь и продолжить работу, начатую два года назад.

- Вы упомянули предложения от других клубов. Это именно ваше желание или был важный аргумент президента, который повлиял на решение остаться?

- Понятно, что президент клуба всегда имеет определенное влияние. Его желание оставить меня здесь очень подействовало на мое финальное решение. Есть одна вещь, которая для меня является важнейшей: я должен чувствовать, что люди хотят видеть меня здесь. И я ощутил это со стороны президента. Это действительно очень важно и было решающим. Чувствую себя нужным и хочу быть там, где люди верят в мою работу.

- Какие новые вызовы у вас с "Шахтером" на ближайшие два года?

- Когда побеждаешь, причем красиво, как это сделали мы, ожидания на следующие сезоны все выше. Наши цели будут теми же – выиграть внутренние турниры и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Мы будем следовать по этому пути. Важно понять, что Лига чемпионов – очень сложное соревнование, где мы боремся с лучшими командами Европы, но там может произойти все. И раз я здесь душой и телом, значит, я верю в то, что мы сможем снова провести там великолепную кампанию. Честно говоря, я очень мотивирован в этом отношении. Но в любом случае наши главные цели – внутренние турниры. Мы хотим стать чемпионами и в следующем году.

- Оставаясь в "Шахтере", вы должны понимать, что против него борется целая машина: удерживаться на вершине будет все труднее.

- Да, так и было два года. Все было непросто. Я чувствую: чтобы выигрывать, мы должны быть намного лучше, чем другие. У нас это получалось. Я прекрасно понимаю, что легко не будет. Правда в том, что "Шахтер" действительно проходит через "войну" в чемпионате: мы бьемся в одиночестве. Признаю, что из-за этого в прошедшем сезоне было очень сложно. Многие люди боролись против нас, но это делает нас сильнее и помогает понять: чтобы побеждать, мы должны быть на порядок лучше других.

- "Шахтер" оформил "золотой дубль", но впереди еще матч с "Динамо". Что он значит для вас? Кто будет играть и какие цели стоят перед командой?

- Есть одна вещь, которую я хочу подчеркнуть. Мы выйдем на поле уже чемпионами, но не останемся без амбиций заработать еще три очка. Это классико и дерби: у "Шахтера" и "Динамо" всегда большая борьба. Мы хотим победить и поедем туда именно за этим. По составу пока ничего сказать не могу, однако сыграют ребята, которым я доверяю. Надеюсь, нам удастся одержать победу.

- Не секрет, что летом несколько лидеров покинут "Шахтер". Кто готов их заменить? Будет ли клуб выходить на трансферный рынок, чтобы закрыть ту или иную позицию?

- Мы коллективно работаем над этим. Сегодня наши футболисты оцениваются высоко, европейские топ-клубы следят за ними. Конечно, некоторые нас покинут. Отдаем себе отчет в том, что команду нужно освежать, вливать в нее новую кровь – возможно, она даст нам что-то новое в игре. В случае ухода некоторых футболистов клуб готовит прибытие других ребят. Если лидеры покинут "Шахтер", то придут новые, которые смогут их заменить. Это не будет чем-то фантастическим: мы не станем искать людей с другой планеты. Обратите внимание: два наших футболиста попали в заявку сборной Бразилии, а для такого клуба, как "Шахтер", отправлять туда игроков непросто, ведь вы прекрасно понимаете, что у "селесао" очень широкий выбор. Мы можем гордиться тем, что ребята показывают футбол такого уровня и их так оценивают. И, конечно, оглядываясь на наше выступление в Лиге чемпионов, я очень счастлив, что другие гранды интересуются нашими игроками.

- В сборной Бразилии два нынешних и три бывших футболиста "Шахтера". Как объяснить то, что клуб продает игроков за очень хорошие деньги и становится от этого не слабее, а сильнее?

- Тем, что у "Шахтера" очень отработанная контрактная политика. В течение последних лет клуб делал очень удачный выбор, особенно на бразильском рынке. Это весьма кропотливая работа, в ней есть заслуга скаутов, президента… Думаю, она и дальше станет приносить свои плоды.

- Планируются ли какие-то изменения в тренерском штабе?

- Нет, будут продолжать работать те же люди.

- Каким вы видите будущее Дарио Срны в следующем сезоне? Рассчитываете на него как на игрока или своего помощника в штабе?

- Это по крайней мере не запланировано. Однако если бы клуб сделал такое предложение, я бы не сказал нет, потому что очень уважаю Дарио. Не знаю, что произойдет. Продолжать играть или выполнять какие-то другие функции – будет его решение. Каким бы оно ни было, я его поддержу. Срна – символ и сердце этого клуба. Он великолепный капитан, профессионал и пример. Всегда готов помогать Дарио во всем, когда ему это будет нужно. Считаю, что я и клуб обязаны это делать.

- Пару дней назад мне приснился сон, что "Шахтер" в финале Лиги чемпионов обыгрывает "Барселону" 1:0. А вам снятся такие сны?

- Я реалист. Честно говоря, вижу сны, когда не сплю. Хотел бы я поучаствовать в финале? Конечно, да. Добраться до вершины – цель любого тренера, но мы должны прекрасно понимать, что выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Обратите внимание на тех, кто в этом сезоне остался на полпути: "Бавария" или "Манчестер Сити" не смогли дойти до финала, хотя все прекрасно понимают, что сегодня это одни из лучших европейских клубов, если не лучшие. Невозможного в футболе нет, однако мы должны жить реалиями. Добраться до финала Лиги чемпионов – очень-очень сложная задача.

- Кому отдаете симпатии в решающем матче этого сезона – Клоппу или Зидану, "Ливерпулю" или "Реалу"?

- Я буду на финале в Киеве. Если взять цифры, то у Зидана великолепный результат: экс-футболист "Реала" возглавил его и выигрывает – фантастика! Все это доказывает его качества. Но я, если честно, очень люблю футбол Клоппа. Мне нравится, как он организовывает свои команды. Большинство людей болеет за "Реал", но я полагаю, что мадридцам придется очень непросто. Мне кажется, в этом финале шансы равны: 50 на 50. В то же время как португалец я буду болеть за своего земляка Криштиану Роналду – хочу, чтобы он снова выиграл Лигу чемпионов. Ожидаю великолепного зрелища, отличного финала, который поможет продвинуть Украину и ее футбол. Желаю, чтобы люди ушли со стадиона довольными тем, что приехали в эту страну. Надеюсь, они проведут здесь хорошие дни, ведь это самое главное.