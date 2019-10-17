Фонсеке сократили срок дисквалификации в Италии

Экс-тренер "Шахтера" был наказан за споры с арбитром

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Итальянская "Рома" частично добилась сокращения двухматчевой дисквалификации своего главного тренера Паулу Фонсеки, которую португалец получил за споры с арбитром во время матча против "Кальяри" (1:1). В результате апелляции Спортивный апелляционный суд Италии сократил дисквалификацию Фонсеки до одного поединка.

Таким образом, Фонсека пропустит матч следующего тура чемпионата Италии против "Сампдории", которая накануне назначила главным тренером знаменитого Клаудио Раньери. Это он сумел привести "Лестер" к сенсационному чемпионству в Англии несколько сезонов назад.

Зато Фонсека вернется на тренерский мостик на важнейший матч против "Милана", который состоится 27 октября. Добавим, что после семи туров "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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Напомним, ранее была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" в "Роме": она в 10 раз меньше, чем у Роналду.

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Как мы писали ранее, Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане": теперь все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить клуб из Италии, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

Смотрите, как "Рома" обыгрывала "Лечче":

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