Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Форца, "Аталанта"! Появились первые слова и фото Малиновского в Италии

14 июля, 19:48

Бельгийский "Генк" получит за украинца 13,7 миллиона евро и 10 процентов от его перепродажи

Руслан Малиновский в Италии
Руслан Малиновский в Италии. Фото: Facebook

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский прибыл в аэропорт Милана. "Я счастлив, но пока не могу ничего рассказывать. Я собираюсь подписать контракт, а затем говорить. Forza Atalanta! (Вперед, "Аталанта"!)", – сказал по прибытии в Италию Малиновский. Его встреча с представителями клуба из Бергамо, получившего прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, должна состояться завтра.

Согласно данным известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Аталанта" заплатит за 26-летнего украинца 13,7 млн евро, выбив из борьбы за чемпиона Бельгии "Сампдорию" и "Боруссию" Дортмунд – бывшие команды Алексея Михайличенко и Андрея Ярмоленко. При этом условием сделки станет то, что бельгийский клуб также получит 10% от будущей перепродажи 26-летнего украинца.

Как мы писали ранее, Руслан Малиновский вскоре станет отцом. Жена футболиста Роксана ждет девочку. Кстати, на днях Роксана Малиновская выложила фото со своего греческого отдыха, признавшись, что ее животику – уже шесть месяцев.

Также сообщалось, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. "Он уже не ребенок, – сказал экс-тренера "Шахтера". – Руслан сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский".

Смотрите гол Малиновского в ворота сборной Италии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Генк, Аталанта, Руслан Малиновский

Вы сейчас просматриваете новость " Форца, "Аталанта"! Появились первые слова и фото Малиновского в Италии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малиновский опасается, что проблемы с трансфером скажутся на беременности его жены

9 июля, 16:23

Украинский чемпион Бельгии обвинил "Генк" в перекручивании его слов: "Меня выставляют в дурном свете"

Впервые за 8 месяцев: Андрей Ярмоленко вернулся на поле после тяжелой травмы

12 июля, 10:18

Украинский футболист принял участие в спарринге "Вест Хэма" на сборах в Австрии

До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета

Тайсон Фьюри: Владимир Кличко – хронический мошенник

Один из самых коротких боев за всю историю бокса

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней гандболистки

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Главные советы для удачной покупки подержанных автомобилей

Бесконечная красота: самые длинноногие звезды

Видео нокаута: как Головкин победил Роллса

Судьи остановили бой из-за того, что настил был залит кровью

Бег + сыр: рецепт для тех, кто начали борьбу за красивую фигуру

Лучшая мышь для всех задач от Gembird по акции

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 18:11

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 15:16

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

Вчера, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

"Иди к зверям": Майк Тайсон рассказал "палачу" Кличко, как взять реванш у Руиса

Вчера, 12:13

Скандальный американец советует Энтони Джошуа отправиться в горы, чтобы побороть своих демонов

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

12 июля, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида «травмирующей» обуви

"Нафтогаз" на встрече с Зеленским понизил на газ для населения
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь