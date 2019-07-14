Форца, "Аталанта"! Появились первые слова и фото Малиновского в Италии

Бельгийский "Генк" получит за украинца 13,7 миллиона евро и 10 процентов от его перепродажи

Руслан Малиновский в Италии. Фото: Facebook

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский прибыл в аэропорт Милана. "Я счастлив, но пока не могу ничего рассказывать. Я собираюсь подписать контракт, а затем говорить. Forza Atalanta! (Вперед, "Аталанта"!)", – сказал по прибытии в Италию Малиновский. Его встреча с представителями клуба из Бергамо, получившего прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, должна состояться завтра.

Согласно данным известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Аталанта" заплатит за 26-летнего украинца 13,7 млн евро, выбив из борьбы за чемпиона Бельгии "Сампдорию" и "Боруссию" Дортмунд – бывшие команды Алексея Михайличенко и Андрея Ярмоленко. При этом условием сделки станет то, что бельгийский клуб также получит 10% от будущей перепродажи 26-летнего украинца.

Как мы писали ранее, Руслан Малиновский вскоре станет отцом. Жена футболиста Роксана ждет девочку. Кстати, на днях Роксана Малиновская выложила фото со своего греческого отдыха, признавшись, что ее животику – уже шесть месяцев.

Также сообщалось, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. "Он уже не ребенок, – сказал экс-тренера "Шахтера". – Руслан сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский".

Смотрите гол Малиновского в ворота сборной Италии

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