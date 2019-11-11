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Форма эпохи Возрождения: Италия представила новый комплект экипировки на Евро-2020

11 ноября, 20:48

Новая выездная форма сборной Италии украшена необычными узорами

/ Фото: Twitter

Пресс-служба сборной Италии по футболу представила новый гостевой комплект формы, на который нанесены узоры, напоминающие времена эпохи Возрождения. Футболка выполнена в белом цвете. Экипировка изготовлена компанией Puma. В некотором роде сборная Италии переживает возрождение после провального отбора на ЧМ-2018.

Сборная Италии уже гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020, поэтому оставшиеся матчи не будут иметь для команды турнирного значения. 15 ноября Италия встретится на выезде с Боснией и Герцеговиной, а 18 ноября примет Армению. В этих матчах итальянцы сыграют в новом комплекте формы. Ранее сборная Италии отказалась от синего цвета и отдала дань традициям в дизайне основного комплекта.

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Ранее мы писали, что лучшая команда мира представила форму на Евро-2020. Бельгийцы выступят на чемпионате Европы в комплекте формы с диагональной полосой.

Напомним, вместе с Бельгией и Италией путевку на Евро-2020 уже гарантировала себе Украина. Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украины важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

Добавим, что главный тренер нашей команды Андрей Шевченко нашел замену Малиновскому: тренер довызвал в сборную полузащитника из Бельгии. Роман Безус постоянно находится в обойме главного тренера сборной, он пропустил только октябрьский сбор главной команды.

Смотрите, как Украина обыгрывала чемпионов Европы:

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сборная Италии Евро-2020

Источник: Championat.ru

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