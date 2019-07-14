Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Форма "МанСити", представленная украинцем Зинченко, вызвала рвотный рефлекс у фанатов

14 июля, 16:59

Болельщики чемпионов Англии разнесли в пух и прах экипировку, презентованную лидером сборной Украины

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: Reuters

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снялся в презентационном видеоролике третьего комплекта игровой формы "горожан". Она будет использоваться в сезоне 2019/20. Презентация состоялась в Шанхае, где манчестерский клуб сыграет на Asia Trophy 2019.

Правда, большинству болельщиков "МанСити" эта форма пришлась не по душе. Вот некоторые из комментариев на фан-страницах клуба в соцсетях.

  • Худшая форма "Сити" всех времен
  • Каким-то невероятным образом форма становится все хуже и хуже. Мне оранжевая казалась нелепой. Но розовая – это вообще отвратительно
  • Единственное, что делает эту форму привлекательной, так это то, что ее надел Зинченко. А так – не буду ее покупать!

При этом многие болельщики "МанСити", оценивая представленную Зинченко форму, запостили гифки с персонажами, не сумевшими сдержать рвоту.

Как мы писали ранее, Александр Зинченко сменил номер в "МанСити". Теперь вместо № 35 на его спине будет №11. Кстати, футболки с новым номером украинца уже появились в официальном магазине "МанСити", стоимость от 105 долларов.

Также перед началом нового сезона Зинченко наконец попал журналистке в губы. Напомним, до этого в Сети трижды оказывались кадры с поцелуями, которыми Зинченко осыпал свою девушку. То в щечку, то в шею. "Когда же ты, наконец, в губы попадешь!" – травили его подписчики в Instagram. И вот – это свершилось! Видео исторического события было опубликовано в Instagram.


Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег форма, Манчестер Сити, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " Форма "МанСити", представленная украинцем Зинченко, вызвала рвотный рефлекс у фанатов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая подруга Зинченко показала, какая она опасная и сексуальная

2 июля, 21:33

Теннисистка Ольга Янчук в невероятно соблазнительном платье релаксирует на берегу Днепра

"Барселона" обогнала клуб Зинченко: обнародована "жирная" бухгалтерия трансферного рынка

Вчера, 10:41

За последние пять лет каталонцы потратили на приобретение футболистов свыше миллиарда евро, обогнав "МанСити"

Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней гандболистки

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Малоизвестные красивые актрисы казахстанского кино

Обворожительная Загитова показала нежное фото с младшей сестрой

Прощай, "Спартак". Лучше – до свидания

Найден человек, испортивший Пугачевой звук на Юбилее

Вернидуб категорически отказался работать в России

Источник: "Зенит" хочет приобрести нападающего "Реала"

Сергей Булеца: «Первая зарплата в Динамо — $500»

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Грустная судьба чудесных советских актрис

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 15:16

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 23:13

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

Вчера, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

"Иди к зверям": Майк Тайсон рассказал "палачу" Кличко, как взять реванш у Руиса

Вчера, 12:13

Скандальный американец советует Энтони Джошуа отправиться в горы, чтобы побороть своих демонов

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

12 июля, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Андрей Лунин: «Не знаю, куда можно девать деньги»

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Велосипедистка дня: бразильская красотка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь