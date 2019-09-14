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Фортуна улыбнулась сопернику "Александрии" в Лиге Европы: обзор матча чемпионата Германии

14 сентября, 10:51

"Вольфсбург" сумел вырвать ничью с "Фортуной"

Фортуна - Вольфсбург

Фортуна - Вольфсбург / Фото: Instagram

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги "Фортуна" принимала соперника "Александрии" в Лиге Европы -"Вольфсбург. Кстати, перед Лигой Европы "Александрия" усилилась французским полузащитником. 

Встреча состоялась в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 1:1. Автором первого мяча стал защитник "Фортуны" Нико Гисельман на 16-й минуте после передачи хавбека Оливера Финка. До перерыва счет сравнял нападающий "Вольфсбурга" Ваутер Вегорст, голевой пас отдал полузащитник Йосип Брекало.

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Беспроигрышная серия "Вольфсбурга" в чемпионате Германии в нынешнем сезоне достигла четырех матчей.

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"Фортуна" – "Вольфсбург" 1:1

Голы: 1:0 – 16 Гиссельманн, 1:1 – 29 Вегорст.

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"Фортуна" – Стеффен, Циммерманн, Айхан (Адамс, 83), Бормут, Гиссельманн, Томми (Циммер, 73), Бейкер, Бодзек, Ковнацки, Финк (Караман, 72), Хеннингс.

"Вольфсбург" – Перван, Кнохе, Гилавоги, Тиссеран, Виллиам, Герхардт, Арнольд, Руссийон, Мехмеди (Клаус, 69), Брекало (Жоао Виктор, 90), Вегорст.

Предупреждения: Вегорст (33), Кнохе (40).

Напомним, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Александрия" попала в группу I, где ее соперниками будут "Вольсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия) и "Сент-Этьен" (Франция).

В последнем туре УПЛ "Александрия" обыграла "Ворсклу" на выезде:
 

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чемпионат Германии Фортуна Дюссельдорф Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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