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Форвард "Александрии" озвучил задачу на игру с "Шахтером": "Победить!"

Сегодня, 23:33

По мнению Владислава Кулача, александрийцы готовы взять три очка в матче с чемпионом Украины

Форвард "Александрии" озвучил задачу на игру с "Шахтером": "Победить!" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/30c/8ba/5c730c8bab1d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/30c/8ba/5c730c8bab1d8.jpg Футбол По мнению Владислава Кулача, александрийцы готовы взять три очка в матче с чемпионом Украины

В понедельник, 25 февраля, в Харькове состоится центральный матч первого весеннего тура УПЛ "Шахтер" – "Александрия". Начало – в 19:00. Подробности игры и видео лучших моментов ожидайте на сайте segodnya.ua.

Накануне форвард "Александрии" Владислав Кулач заявил, что цель его команды в этом матче – победа.

"Конечно понимаем, что начинать с "Шахтером" будет где-то сложнее, наверное, чем с другим соперником. Но все-таки команда готова, и я думаю, что будет хорошая игра, – сказал Кулач в комментарии football.ua. – У Александрии есть все шансы, чтобы добиться положительного результата. Как таковой цели занять второе место у команды нет. Матч с Шахтером? Перед нами стоит цель — каждую игру выигрывать. И в конце чемпионата уже посмотрим, как оно будет. Мы будем выходить в каждой игре и отдаваться на 100%, у команды есть желание побеждать. Я думаю, во второй части сезона мы это покажем и добьемся результата, который нам нужен".

Отметим, что сам Кулач пропустит игру с "Шахтером" - нападающий не может играть против "горняков" по условиям арендного соглашения.

Как сообщалось ранее, скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро.

Также сообщалось, что "Шахтер" в Германии взял к себе на борт оставшихся в аэропорту болельщиков.

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Тег футбол, Шахтер Донецк, Александрия, УПЛ

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