Форвард "Александрии" озвучил задачу на игру с "Шахтером": "Победить!"
По мнению Владислава Кулача, александрийцы готовы взять три очка в матче с чемпионом Украины
В понедельник, 25 февраля, в Харькове состоится центральный матч первого весеннего тура УПЛ "Шахтер" – "Александрия". Начало – в 19:00. Подробности игры и видео лучших моментов ожидайте на сайте segodnya.ua.
Накануне форвард "Александрии" Владислав Кулач заявил, что цель его команды в этом матче – победа.
"Конечно понимаем, что начинать с "Шахтером" будет где-то сложнее, наверное, чем с другим соперником. Но все-таки команда готова, и я думаю, что будет хорошая игра, – сказал Кулач в комментарии football.ua. – У Александрии есть все шансы, чтобы добиться положительного результата. Как таковой цели занять второе место у команды нет. Матч с Шахтером? Перед нами стоит цель — каждую игру выигрывать. И в конце чемпионата уже посмотрим, как оно будет. Мы будем выходить в каждой игре и отдаваться на 100%, у команды есть желание побеждать. Я думаю, во второй части сезона мы это покажем и добьемся результата, который нам нужен".
Отметим, что сам Кулач пропустит игру с "Шахтером" - нападающий не может играть против "горняков" по условиям арендного соглашения.
Как сообщалось ранее, скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро.
Также сообщалось, что "Шахтер" в Германии взял к себе на борт оставшихся в аэропорту болельщиков.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Форвард "Александрии" озвучил задачу на игру с "Шахтером": "Победить!"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Их в любой момент может догнать "Динамо": Ващук – о матче "Шахтера" против "Александрии"
"Горняки" возобновят игры в чемпионате Украины после зимней паузы поединком против "Александрии", идущей на третьем месте в таблице