Форвард "Арсенала" оказался втянут в скандал: он изменял девушке с красоткой из ночного клуба

Ляказетт празднует гол и победу "Арсенала" / Фото: AFP

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Французский нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт уличен в измене своей девушке, сообщает The Sun.

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Ляказетт в течение пяти лет состоял в отношениях с косметологом Мэнон Могаверо, но недавно выяснилось, что у него была интрижка с работницей ночного клуба Фундой Гедик.

"Алекс убедил меня быть с ним. Он обещал мне весь мир, поэтому неудивительно, что я в него влюбилась. Он был очень ласковым со мной. Мы часто проводили время в роскошных лондонских отелях, но однажды он случайно сказал, что у него есть девушка. Я была шокирована. Очень злилась, когда он рассказывал мне о ней. Алекс говорил, что у нас есть будущее. Старался видеть меня почти каждый день. Странно, что нас не замечали вместе, так как он является звездой Премьер-лиги. Но он не приложил усилий, чтобы расстаться со своей девушкой. Я была слишком наивной, поверив, что у нас есть будущее", — сказала Гедик.

Кстати, игрок "Арсенала" жестоко сфолил против соперника, чуть не оставив того без ноги. Пьер-Эмерик Обамеянг был удален с поля.

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