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Форвард "Баварии" установил новый рекорд результативности на старте чемпионата Германии

29 сентября, 12:26

Польский нападающий забил 10 голов в стартовых шести матчах Бундеслиги

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски / Фото: AFP

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отличился забитым мячом в матче 6-го тура чемпионата Германии против "Падеборна" (3:1). Это был 10-й забитый мяч в 6 стартовых матчах Бундеслиги сезона-2019/20 для Роберта. Это позволило ему установить новый рекорд лиги.

До этого за всю историю турнира лишь 4 игрокам удавалось забить 9 голов в 6 стартовых турах – Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.

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Напомним, в августе текущего года Левандовски продлил контракт с "Баварией" до 30 июня 2023 года. Левандовски перешел в "Баварию" летом 2014 года на правах свободного агента. Ранее поляк защищал цвета дортмундской "Боруссии".

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Ранее мы писали, что новичок "Монако" повторил рекорд Ибрагимовича и Неймара в чемпионате Франции. Алжирский нападающий Ислам Слимани сделал восемь результативных действий в пяти стартовых матчах.

Кстати, летом поляк принял участие в популярном челлендже под названием Bottle Cap Challenge. Забивной форвард "Баварии" ударом ноги открыл бутылку шампанского.

Роберт Левандовски. Видео – Instagram игрока

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рекорд чемпионат Германии Бавария Роберт Левандовски

Источник: Championat.ru

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