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Форвард "Динамо" Фран Соль получил травму и сразу со стадиона отправился в больницу

Сегодня, 15:02

Испанец травмировался во время борьбы за позицию с соперником

Фран Соль
Фран Соль. Фото: AFP
Форвард "Динамо" Фран Соль получил травму и сразу со стадиона отправился в больницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a7e/ab7/5c7a7eab7dc26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a7e/ab7/5c7a7eab7dc26.jpg Футбол Испанец травмировался во время борьбы за позицию с соперником

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль получил серьезную травму в первом тайме матча 20-го тура чемпионата Украины против "Десны" в Чернигове. В игровом эпизоде испанец рухнул на газон и схватился за плечо. Медики сразу же выбежали на поле и просигнализировали, что продолжить матч футболист не сможет.

Испанец покинул поле, корчась от боли и сразу же отправился в больницу. Очевидно, Соль не сможет помочь "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси", который состоится в ближайший четверг. Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.

Фран Соль перешел в "Динамо" из голландского "Виллем II" этой зимой. Он усле провести три официальных матча с составе киевлян и забил два гола – по одному в ворота "Олимпиакоса" (1:0) в Лиге Европы и Зари (5:0) в предыдущем туре Премьер-лиги.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом мата: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.25, на ничью – 5.00, на победу "Десны" – 10.00. В первом тайме киевляне открыли счет после удара Томаша Кендзеры.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Десна Чернигов, Фран Соль

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Сегодня|Спорт

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