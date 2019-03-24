Форвард "Динамо" показал следы операции на своем теле

Фран Соль продемонстрировал, как выглядит его левое плечо после хирургического вмешательства

Фран Соль после операции. Фото: Instagram

Форвард "Динамо" показал следы операции на своем теле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c6/73e/5c88c673e10f8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c6/73e/5c88c673e10f8.png 2019-03-24T16:54:05+02:00 Футбол Фран Соль продемонстрировал, как выглядит его левое плечо после хирургического вмешательства

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль продолжает восстанавливаться после операции на плече, которую ему сделали две недели назад в Барселоне. Напомним, вследствие травмы, полученной в поединке чемпионата Украины с "Десной", Соль не сможет помочь "Динамо" до конца сезона. В связи с чем Александр Хацкевич уже перевел в нападение полузащитника Дениса Гармаша.

"Израненное" плечо Франа Соля. Фото Instagram

Тем временем Фран Соль выложил у себя в Instagram фото последствий хирургического вмешательства, которому было подвергнуто его плечо. На нем можно увидеть, что нападающему наложили не менее десятка швов. "Их вот-вот удалят", – пишет форвард. Отметим, что это всего лишь вторая серьезная операция в карьере 27-летнего испанца. Первая была связана с удалением опухоли яичка, оказавшейся доброкачественной.

Как сообщалось ранее, из-за операции Фран Соль вынужден был встречать свой день рождения на больничной койке.

Также сообщалось, что "Шахтер" продает место на скамейке запасных на матч против "Динамо".

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