Форвард "Динамо" показал следы операции на своем теле
Фран Соль продемонстрировал, как выглядит его левое плечо после хирургического вмешательства
Испанский форвард "Динамо" Фран Соль продолжает восстанавливаться после операции на плече, которую ему сделали две недели назад в Барселоне. Напомним, вследствие травмы, полученной в поединке чемпионата Украины с "Десной", Соль не сможет помочь "Динамо" до конца сезона. В связи с чем Александр Хацкевич уже перевел в нападение полузащитника Дениса Гармаша.
"Израненное" плечо Франа Соля. Фото Instagram
Тем временем Фран Соль выложил у себя в Instagram фото последствий хирургического вмешательства, которому было подвергнуто его плечо. На нем можно увидеть, что нападающему наложили не менее десятка швов. "Их вот-вот удалят", – пишет форвард. Отметим, что это всего лишь вторая серьезная операция в карьере 27-летнего испанца. Первая была связана с удалением опухоли яичка, оказавшейся доброкачественной.
Как сообщалось ранее, из-за операции Фран Соль вынужден был встречать свой день рождения на больничной койке.
Также сообщалось, что "Шахтер" продает место на скамейке запасных на матч против "Динамо".
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