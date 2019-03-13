Форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке

Франу Солю сделали операцию в Барселоне. "Динамо" он в этом сезоне уже не поможет

Фран Соль после операции. Фото: Instagram

Форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c6/73e/5c88c673e10f8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c6/73e/5c88c673e10f8.png 2019-03-13T11:12:00+02:00 Футбол Франу Солю сделали операцию в Барселоне. "Динамо" он в этом сезоне уже не поможет

Форвард киевского "Динамо", которому сегодня исполнилось 27 лет, встречает день рождения на больничной койке. Ему наконец сделали операцию на плечевом суставе. Хирургическое вмешательство производилось в Барселоне.

Напомним, для проведения операции Франу Солю выписали профессора из США.

"Операция прошла вчера, 12 марта, как и планировалось, – написал в своем Instagram Франс Соль. – С сегодняшнего дня начинаю восстановление, чтобы как можно скорее вернуться на футбольное поле. Конечно, это не лучший период, чтобы отмечать день рождения. Спасибо всем за ободряющие сообщения. Вперед, "Динамо"! В футболе нет ничего невозможного".

Как сообщалось ранее, Фран Соль получил травму в игре с "Десной" и в нынешнем сезоне за "Динамо" уже не сыграет. Без него киевляне проиграли в первом матче 1/8 Лиги Европы "Челси" в Лондоне со счетом 0:3.

Тем не менее польский легионер "Динамо" Томаш Кендзера обещает в ответном матче 14 марта на "Олимпийском" "биться за фанатов, за Киев, за Украину".

Тем временем болельщики "Динамо", учитывая проблемы с нападающими,призывают руководство клуба вернуть Брауна Идейе.

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