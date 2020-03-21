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Форвард мадридского "Реала" оправдался за нарушение карантина желанием помочь соотечественникам

21 марта, 14:31

Вадим Авдасев

Лука Йович приехал из Испании в Сербию и хотел бы увидеться с сыном, но не знал правила

Молодой сербский футболист Лука Йович продолжает находиться в центре внимания в связи с нарушением карантина. 22-летний нападающий мадридского "Реала" уехал из Испании домой, в Сербию, где также успел проштрафиться. Мы писали, что президент Сербии пригрозил арестом игроку "Реала".

Спортсмен попытался оправдаться за свое игнорирование нынешних условий карантина:

"Я нарушил изоляцию, потому что я не знал о правилах. И это моя вина. Но в Испании, Италии и в странах, за которыми мы наблюдаем через интернет, любой, кто находится на карантине, может выходить и выбрасывать мусор раз в день, ходить в аптеку или магазин. Поэтому я подумал, что в Сербии применяются те же правила. Думаю, что важно объяснять подобные вещи доходчиво, особенно людям, которые приезжают из-за границы. Зачем я вернулся? Прежде всего, увидеть и обнять сына. Но ситуация не позволяет мне с ним видеться, хотя я очень хотел бы провести время с семьей. Я также хотел бы помочь своим согражданам".

Мы писали, что футболист "Реала" плавал в одном бассейне с зараженным коронавирусом игроком.

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