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Форвард "Малаги": "Украинский паспорт в процессе. Главный тренер должен позвонить мне"

31 мая, 11:54

Нападающий пока не дождался вызова в национальную команду

Густаво Бланко Лещук. Фото: malagacf.com
Густаво Бланко Лещук. Фото: malagacf.com.

Нападающий "Малаги" Густаво Бланко-Лещук, чей контракт принадлежит донецкому "Шахтеру", а в Испании он выступает на правах аренды до конца сезона, рассказал, как обстоят дела с получением украинского гражданства. Напомним, ранее сообщалось, что нападающему "Малаги" предложили играть за сборную Украины.

"Этот вопрос все еще в процессе. Я начал процедуру, но она занимает много времени. К тому же, очень многое зависит от позиции руководства сборной Украины. Считаю, что главный тренер должен позвонить мне и выказать интерес в моих услугах. Этого еще не произошло. В Малаге я чувствую себя очень спокойно. Если мне поступит звонок из Украины, то я буду счастлив, но пока его не было", – отметил Бланко-Лещук.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 38 матчей в Сегунде, отличившись 9 голами и 7 ассистами.

До переезда в Украину форвард выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал" (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.

Отметим, что у Густаво есть украинские корни. Об этом он рассказывал в интервью: "Корни моей семьи выходят из Ровенской области. Это мамины родственники. Когда-нибудь обязательно с ними познакомлюсь. Мне с детства рассказывали об Украине. А я постоянно следил за карьерой Андрея Шевченко, когда он играл в Милане. С Украиной у меня существует какая-то невидимая связь. Ведь у меня были предложения из Колумбии, Испании, Бразилии. Моя семья посоветовала ехать только в Украину. И я ни разу не пожалел о своем выборе."

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

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Тег Сборная Украины, Малага, Густаво Бланко Лещук

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sport.ua

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