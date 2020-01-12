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Форвард "Манчестер Сити" установил уникальный рекорд в чемпионате Англии

12 января, 20:23

Серхио Агуэро забил три гола в матче с "Астон Виллой"

Серхио Агуэро

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил гол в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с "Астон Виллой". Мы провели онлайн матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" с яркими фото.

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Аргентинец забил 175 голов и отдал 46 голевых передач за 255 матчей в Премьер-лиге. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров наряду с экс-нападающим "Арсенала" Тьерри Анри (175 голов и 74 ассиста в 258 матчах).

Форвард "МанСити" Серхио Агуэро

Форвард "МанСити" Серхио Агуэро / Фото: Manchester City

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Среди всех игроков в истории АПЛ Агуэро занимает по количеству забитых мячей пятое место. Лучший бомбардир в истории Премьер-лиги – Алан Ширер (260 мячей). Далее идут Уэйн Руни (208), Энди Коул (187) и Фрэнк Лэмпард (177).

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Ранее мы писали, что фанату "Ман Сити" запретили посещать матчи 5 лет за расистские оскорбления. Также болельщики приговорен к 200 часам общественных работ.

Кстати, недавно Зинченко поменял позицию и забил первый гол за "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Команда украинца легко прошла в 1/32 финала соперника из четвертого по рангу дивизиона.

Смотрите обзор матча "Динамо" Загреб – "Манчестер Сити" – 1:4

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чемпионат Англии Манчестер Сити Серхио Агуэро

Источник: OptaJoe

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