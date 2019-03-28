Форвард, оказавшийся ненужным сборной Украины, удостоился комплиментов от легенды "Реала"
Трехкратный победитель ЛЧ Фернандо Морьентес поделился своим мнением о наших испанцах – Лунине и Зозуле
Легендарный испанский форвард Фернандо Морьентес, трижды выигрывавший Лигу чемпионов с "Реалом", высказался об украинских футболистах, выступающих в Испании. В частности, Морьентес засыпал комплиментами Романа Зозулю – 29-летнего форварда "Альбасете", который оказался ненужным главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко в матчах с Португалией и Люксембургом.
"Почему украинским игрокам сложно в Испании? Здесь все зависит от тренера. Для игрока важно, чтобы он выходил на поле, чтобы его видели зрители, но здесь все решает тренер, – сказал Фернандо Морьентес. – Роман Зозуля, например, играет в "Альбасете" и, можно сказать, главный в этой команде. Он лучший в этом клубе. Лично мне Зозуля очень нравится".
Вместе с тем Морьентес не обещает легкой жизни украинскому вратарю Андрею Лунину, который был куплен "Реалом" и сразу же отдан в аренду "Леганесу", где имеет большие проблемы с игровой практикой.
"Лунин? Если "Реал" им заинтересовался, значит, они в нем что-что видят. Ему нужно учиться и расти. Клуб от него не отказывается, а ждет, когда он наберет необходимый уровень, – говорит Фернандо Морьентес. - Мы видим, что это талантливый игрок. Надеемся, в будущем мы его увидим на поле".
Как сообщалось ранее, испанцы не простили Зозуле гол в стиле Марадоны.
В свою очередь, Лунина партнеры расхваливали после отбитого пенальти: "Он всегда уходит последним".
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