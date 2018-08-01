Форвард сборной России разбил автомобиль за 9 миллионов и сбежал с места аварии

Сегодня, 19:30

Автомобиль принадлежит футболисту "Краснодара", но друзья утверждают, что за рулем был не он

Фото Instagram
Фото Instagram

В ночь с 31 июля на 1 августа в Краснодаре произошла авария с участием BMW M5 First Edition. Как сообщил источник в оперативных службах региона, такая машина в городе всего одна. Ездит на ней девушка капитана "Краснодара" и игрока сборной России Федора Смолова. При этом в момент аварии за рулем роскошного автомобиля находился сам спортсмен.

Спутать автомобиль с другим невозможно – у него уникальный цвет кузова. Тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России. Цена на авто начинается от 8 990 000 рублей. По предварительным данным, в аварии в Краснодаре никто не пострадал.

Позже стало известно, что Федор Смолов не вызывал представителей Госавтоинспекции на место ДТП. По информации телеграм-канала Mash, игрок сборной России вызвал только эвакуатор, чтобы увезти разбитый автомобиль, после чего Федор покинул место аварии. За это Смолова должны лишить водительских прав.

Впрочем, позже источник сообщил, что футболист не находился за рулем автомобиля в момент аварии, а просто "дал кому-то покататься". Затем появилась информация, что полиция Краснодара начала разыскивать водителя автомобиля, который был за рулем BMW.

Смолов оказался главным неудачником сборной России на ЧМ-2018. Он не реализовал пенальти в послематчевой серии 1/4 финала против Хорватии, за что на него обрушилась гора критики.

Ранее мы писали, что футболист сборной России стал жертвой мошенничества. Федор Смолов потерял 3,5 миллиона долларов после покупки квартиры
авария, футбол, сборная России, Федор Смолов

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Источники:

Championat.ru, Сегодня|Спорт

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