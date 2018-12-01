Форвард сборной Украины после травмы провел первый матч за клуб

Роман Яремчук сыграл первый матч за две с половиной недели – за свой "Гент"

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который осенью 2018 года стал основным в национальной команде, но пропустил ноябрьские игры из-за травмы спины, вернулся в строй. С момента его последнего выхода на поле (11 ноября) прошло почти три недели, и вот в последний день месяца украинец вышел в стартовом составе в матче чемпионата Бельгии.

"Гент" ездил в гости к "Локерену" и пропустил первый мяч в компенсированное время первого тайма. На 56-й минуте Яремчука заменили, на 66-й "Гент" пропустил второй мяч, а отыграться гостям удалось только под занавес встречи – 2:2.

Украинский защитник гостей Игорь Пластун, отбывший дисквалификацию за удаление 11 ноября, не попал в заявку.

После этой ничьей "Гент" набрал 25 очков и остался на 7-м месте. Но 17-й тур только начался, команда двух украинских легионеров может опуститься ниже.

Напомним, что в предыдущем туре за "Гент" не играли ни Яремчук, ни Пластун, а их команда дома не смогла обыграть "Антверпен" (0:0).

Ранее мы писали, что полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус зимой может перейти в "Андерлехт" или "Стандард". А в прошлом туре в игре с "Андерлехтом" украинец забил гол и отдал результативный пас.