Форвард сборной Украины после травмы провел первый матч за клуб

Сегодня, 16:47

Роман Яремчук сыграл первый матч за две с половиной недели – за свой "Гент"

Роман Яремчук на этот раз не забил. Фото kaagent.be
Роман Яремчук на этот раз не забил. Фото kaagent.be

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который осенью 2018 года стал основным в национальной команде, но пропустил ноябрьские игры из-за травмы спины, вернулся в строй. С момента его последнего выхода на поле (11 ноября) прошло почти три недели, и вот в последний день месяца украинец вышел в стартовом составе в матче чемпионата Бельгии.

"Гент" ездил в гости к "Локерену" и пропустил первый мяч в компенсированное время первого тайма. На 56-й минуте Яремчука заменили, на 66-й "Гент" пропустил второй мяч, а отыграться гостям удалось только под занавес встречи – 2:2.

Украинский защитник гостей Игорь Пластун, отбывший дисквалификацию за удаление 11 ноября, не попал в заявку.

После этой ничьей "Гент" набрал 25 очков и остался на 7-м месте. Но 17-й тур только начался, команда двух украинских легионеров может опуститься ниже.

Напомним, что в предыдущем туре за "Гент" не играли ни Яремчук, ни Пластун, а их команда дома не смогла обыграть "Антверпен" (0:0).

Ранее мы писали, что полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус зимой может перейти в "Андерлехт" или "Стандард". А в прошлом туре в игре с "Андерлехтом" украинец забил гол и отдал результативный пас.
чемпионат Бельгии, Игорь Пластун, Гент Бельгия, Роман Яремчук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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