Форвард сборной Украины Роман Яремчук вернулся к тренировкам после операции на ноге

Форвард бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук вернулся из Сербии, где проходил первый курс реабилитации после операции на травмированном ахилловом сухожилии, которую он перенес в январе. Там наш футболист уже провел первые пробежки, а вчера, уже в Генте, начал работу с клубным специалистом по физической подготовке. В том числе провел и первые упражнения с мячом.

В текущем сезоне Яремчук провел 30 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на счету Романа пять мячей в составе сборной Украины. Из-за травмы он вероятнее всего пропустит спарринги команды Андрея Шевченко против Франции и Польши в марте.

Кстати, вчера стало известно, что матч Польша – Украина в Хожуве пройдет без зрителей. Основанием для проведения матча с Украиной при пустых трибунах Польский футбольный союз назвал объявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

Смотрите, как Яремчук забивает в текущем сезоне:

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