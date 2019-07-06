Форвард сборной Украины в ударе: Роман Яремчук реализовал пенальти на сборах
Украинский нападающий помог своей команде обыграть соперника из Греции
Бельгийский "Гент" провел товарищеский поединок с греческим "Арисом". В стартовом составе "буйволов" вышли два украинца – Роман Безус и Игорь Пластун. Третий наш легионер в этом клубе, Роман Яремчук, остался в запасе. Пластун отыграл весь матч, Безуса заменили на 60-й минуте. Результативными действиями они не отметились. Зато Роман Яремчук, вышедший на поле на 75-й минуте, уже через четыре минуты отметился голом. Украинец без проблем реализовал 11-метровый, сделав счет 2:0 в пользу "Гента".
Напомним, что в июне Роман Яремчук открыл счет своим голам в составе сборной Украины. Нападающий сначала приложился к разгрому Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020, а затем забил единственный гол в ворота Люксембурга (1:0).
Обзор матча Украина – Сербия – 5:0:
Обзор матча Украина – Люксембург 1:0:
А вот другой украинец в Бельгии Руслан Малиновский объявил бойкот чемпионам Бельгии. Лидер сборной Украины чувствует себя в "Генке" обманутым и ждет не дождется отъезда в Италию.
Как сообщалось ранее, "Сампдория" отпадает: в борьбу за Малиновского с новой силой включается "Аталанта". Бывший клуб Алексея Михайличенко вышел из переговоров по приобретению украинского чемпиона Бельгии. Однако возобновился процесс возможного трансфера лидера сборной Украины в другой клуб Серии А – получившую прямой пропуск в группу Лиги чемпионов "Аталанту".
Как известно, Руслана Малиновского ждут изменения не только в карьере, но и в семейной жизни. Жена 26-летнего чемпиона Бельгии Роксана вскоре должна родить ребенка. Супруги ждут девочку.
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