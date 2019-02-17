Форвард "Вердера" обновил возрастной голевой рекорд Германии – он забивает 21 год подряд

Перуанский форвард спас свою команду от поражения в матче с "Гертой"

Форвард "Вердера" обновил возрастной голевой рекорд Германии – он забивает 21 год подряд 2019-02-17T10:00:05+02:00 Футбол Перуанский форвард спас свою команду от поражения в матче с "Гертой"

Перуанский форвард Клаудио Писарро установил новый рекорд Бундеслиги. Форвард "Вердера" забил в матче 22-го тура Бундеслиги с "Гертой" (1:1). Писарро сравнял счет, забив на шестой добавленной минуте, и продлил серию бременцев без поражений до пяти матчей.

Писарро обновил рекорд Бундеслиги, став самым возрастным автором гола в истории соревнований. Перуанец отличился в возрасте 40 лет и 136 дней. Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал Писарро. В прошлый раз он отличился в матче 10-го тура Бундеслиги с "Майнцем" 4 ноября 2018 года. Третье место в этом списке занимает Оливер Финк, который забивал почти в 37-летнем возрасте.

Писарро в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах и забил 5 мячей, но этот гол стал первым в 2019 году. Таким образом, Писарро забивал минимум один гол каждый год в течение 21 года в чемпионатах Германии, чего ранее не удавалось ни одному игроку в истории.

Писарро в Германии выступал за "Кельн" и дважды за "Баварию", а в "Вердер" пришел в четвертый раз и намерен здесь завершить карьеру.

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Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.