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Форвард "Ювентуса" нарушил карантин и сбежал от коронавируса в Италии на частном самолете

19 марта, 22:03

Елена Павлова

Форвард со своей семьей решил на время вернуться в Аргентину

Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин нарушил предписанный клубом карантин и прошлой ночью покинул Италию на частном самолете и отправил на родину. Об этом сообщает La Repubblica. Форвард решил вернуться в Аргентину, чтобы избежать эпидемии коронавируса. Ранее мы писали, что "Ювентус" введет специальные меры защиты от коронавируса для своего тренера.

Когда известный футболист со своей семьей собирался сесть в самолет, его остановили сотрудники аэропорта. Но он показал им справку, из которой следовало, что Игуаин прошел тест на COVID-19 и он показал отрицательный результат. Это убедило представителей органов правопорядка и они разрешили форварду улететь.

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Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри

Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри / Фото: Reuters

Напомним, что 12 марта "Ювентус" сообщил, что сотрудники клуба ушли на карантин после заражения защитника Даниеле Ругани коронавирусом. А недавно стало известно, что второй игрок туринцев подхватил вирус положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник бьянконери Блез Матюиди. Отмечается, что 32-летний француз чувствует себя здоровым и не имеет симптомов болезни. С 11 марта Матюиди находится в самоизоляции дома.

Напомним, что Италия сейчас занимает второе место в мире по количеству больных COVID-19 – более 41 000 человек. При этом 3 405 инфицированных не смогли спасти.

Смотрите, как перед уходом на карантин "Ювентус" переиграл "Интер"

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самолет карантин нарушение Ювентус Турин коронавирус Гонсало Игуаин

Источник: La Repubblica

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