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Форварда "Баварии" признали лучшим свободным агентом в истории

20 апреля, 23:09

Александр Трикиша

Роберт Левандовски достался мюнхенцам бесплатно и стал одним из лучших игроков в истории

Издание ESPN опубликовало сборную лучших свободных агентов в истории. Первое место занял польский нападающий Роберт Левандовски, который в 2014 году бесплатно перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии". В составе мюнхенцев он забил 230 голов в 275 матчах. Ранее мы писали, что звезда "Баварии" расстанется с драгоценной футболкой ради борьбы с коронавирусом.

Вторым стал полузащитник Андреа Пирло, перешедший из "Милана" в "Ювентус" в 2011 году. К слову, мы писали, что в начале года легенда сборной Италии вошел вошел в Зал славы итальянского футбола. В первую тройку также вошел защитник Сол Кэмпбелл, сменивший "Тоттенхэм" на "Арсенал" в 2001 году.

Топ-10 трансферов свободных агентов по версии ESPN выглядит так:

  • 1. Роберт Левандовски ("Боруссия"/"Бавария", 2014 год)
  • 2. Андреа Пирло ("Милан"/"Ювентус", 2011)
  • 3. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм"/"Арсенал", 2001)
  • 4. Луис Энрике ("Реал"/"Барселона", 1996)
  • 5. Роберто Баджо ("Милан"/"Болонья", 1997, "Интер"/"Брешия", 2000)
  • 6. Стив Макманаман ("Ливерпуль"/"Реал", 1998)
  • 7. Руд Гуллит ("Сампдория"/"Челси", 1995)
  • 8. Хенрик Ларссон ("Селтик"/"Барселона", 2004)
  • 9. Джеймс Милнер ("Манчестер Сити"/"Ливерпуль", 2015)
  • 10. Эстебан Камбьяссо ("Реал"/"Интер", 2004, "Интер"/"Лестер", 2014)

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футбол футболист Бавария Роберт Левандовски Андреа Пирло

Источник: soccernews.ru

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