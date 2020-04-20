Форварда "Баварии" признали лучшим свободным агентом в истории

Издание ESPN опубликовало сборную лучших свободных агентов в истории. Первое место занял польский нападающий Роберт Левандовски, который в 2014 году бесплатно перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии". В составе мюнхенцев он забил 230 голов в 275 матчах. Ранее мы писали, что звезда "Баварии" расстанется с драгоценной футболкой ради борьбы с коронавирусом.
Вторым стал полузащитник Андреа Пирло, перешедший из "Милана" в "Ювентус" в 2011 году. К слову, мы писали, что в начале года легенда сборной Италии вошел вошел в Зал славы итальянского футбола. В первую тройку также вошел защитник Сол Кэмпбелл, сменивший "Тоттенхэм" на "Арсенал" в 2001 году.
Топ-10 трансферов свободных агентов по версии ESPN выглядит так:
- 1. Роберт Левандовски ("Боруссия"/"Бавария", 2014 год)
- 2. Андреа Пирло ("Милан"/"Ювентус", 2011)
- 3. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм"/"Арсенал", 2001)
- 4. Луис Энрике ("Реал"/"Барселона", 1996)
- 5. Роберто Баджо ("Милан"/"Болонья", 1997, "Интер"/"Брешия", 2000)
- 6. Стив Макманаман ("Ливерпуль"/"Реал", 1998)
- 7. Руд Гуллит ("Сампдория"/"Челси", 1995)
- 8. Хенрик Ларссон ("Селтик"/"Барселона", 2004)
- 9. Джеймс Милнер ("Манчестер Сити"/"Ливерпуль", 2015)
- 10. Эстебан Камбьяссо ("Реал"/"Интер", 2004, "Интер"/"Лестер", 2014)
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