Форварду сборной Украины может потребоваться операция и 4 месяца реабилитации
В первой половине сезона Беседин уже пропустил два месяца из-за различных повреждений
Украинский журналист Дмитрий Ильченко в своей Twitter сообщил, что форварду киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину может потребоваться операция, из-за которой футболист пропустит три-четыре месяца. Журналист ссылается на слова президента столичного клуба Игоря Суркиса.
"У Артема Беседина возникла проблема с голеностопом. Не исключено, что потребуется операция. В этом случае восстановление займет три-четыре месяца", – цитирует Суркиса Ильченко.
В общей сложности в текущем сезоне Беседин провел в составе "Динамо" 14 матчей и отличился дважды, также на его счету две результативные передачи. В конце августа он получил повреждение и не выходил на поле целый месяц, а затем снова на месяц угодил в клубный лазарет.
Напомним, что в ближайшее время испанский нападающий голландского "Виллема II" Фран Соль должен стать игроком "Динамо". СМИ сообщили, что испанский нападающий будет зарабатывать в "Динамо" в восемь раз больше.
Также сегодня появилась информация, что "Динамо" купит у "Карпат" Марьяна Шведа. По информации источника, стороны сегодня были в офисе львовского клуба и подписывали документы.
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