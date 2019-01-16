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Форварду сборной Украины может потребоваться операция и 4 месяца реабилитации

Сегодня, 20:01

В первой половине сезона Беседин уже пропустил два месяца из-за различных повреждений

Артем Беседин
Артем Беседин. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Форварду сборной Украины может потребоваться операция и 4 месяца реабилитации https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f71/064/5c3f710649476.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f71/064/5c3f710649476.jpg Футбол В первой половине сезона Беседин уже пропустил два месяца из-за различных повреждений

Украинский журналист Дмитрий Ильченко в своей Twitter сообщил, что форварду киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину может потребоваться операция, из-за которой футболист пропустит три-четыре месяца. Журналист ссылается на слова президента столичного клуба Игоря Суркиса.

"У Артема Беседина возникла проблема с голеностопом. Не исключено, что потребуется операция. В этом случае восстановление займет три-четыре месяца", – цитирует Суркиса Ильченко.

В общей сложности в текущем сезоне Беседин провел в составе "Динамо" 14 матчей и отличился дважды, также на его счету две результативные передачи. В конце августа он получил повреждение и не выходил на поле целый месяц, а затем снова на месяц угодил в клубный лазарет.

Напомним, что в ближайшее время испанский нападающий голландского "Виллема II" Фран Соль должен стать игроком "Динамо". СМИ сообщили, что испанский нападающий будет зарабатывать в "Динамо" в восемь раз больше.

Также сегодня появилась информация, что "Динамо" купит у "Карпат" Марьяна Шведа. По информации источника, стороны сегодня были в офисе львовского клуба и подписывали документы.

футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Артем Беседин

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Источник:

Сегодня|Спорт

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