Фото невесты Роналду в белоснежном белье собрало более миллиона лайков в Instagram

Красавица снялась в рекламе известного бренда нижнего белья

Джорджина Родригес. Фото: Instagram

Девушка лидера туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в рекламе известного бренда нижнего белья, а затем поделилась снимком к белоснежнем белье на своей странице в Instagram. Менее чем за сутки фото собрало 1,1 миллиона "лайков" и более четырех тысяч комментариев.

Кстати, в рекламе бренда принимал участие и сам Роналду – в официальном магазине можно найти продукцию, которую рекламирует португальский футболист.

Кстати, на днях Криштиану Роналду решил спеть за рулем своего "Роллс Ройса" и записал все это на видео. Вместе с футболистом подпевали Джорджина и старший сын Криштиану-младший.

Ранее в СМИ появились слухи, что Джорджина Родоригесм снова беременна – Девушку заметили с округлившимся животиком на одном из матчей ее возлюбленного. Но девушка быстро опровергла все слухи. "Ела макароны четыре дня подряд", – объяснила свою форму девушка.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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