Фото невесты Роналду в белоснежном белье собрало более миллиона лайков в Instagram
Красавица снялась в рекламе известного бренда нижнего белья
Девушка лидера туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в рекламе известного бренда нижнего белья, а затем поделилась снимком к белоснежнем белье на своей странице в Instagram. Менее чем за сутки фото собрало 1,1 миллиона "лайков" и более четырех тысяч комментариев.
Кстати, в рекламе бренда принимал участие и сам Роналду – в официальном магазине можно найти продукцию, которую рекламирует португальский футболист.
Кстати, на днях Криштиану Роналду решил спеть за рулем своего "Роллс Ройса" и записал все это на видео. Вместе с футболистом подпевали Джорджина и старший сын Криштиану-младший.
Ранее в СМИ появились слухи, что Джорджина Родоригесм снова беременна – Девушку заметили с округлившимся животиком на одном из матчей ее возлюбленного. Но девушка быстро опровергла все слухи. "Ела макароны четыре дня подряд", – объяснила свою форму девушка.
Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Фото невесты Роналду в белоснежном белье собрало более миллиона лайков в Instagram". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Знакомая компания: Ломаченко будут поддерживать фартовые для украинцев ринг-герлз
Девушки являются поклонниками украинского боксера и уже не впервые будут присутствовать на его бое
Роналду показал, как учит сынишку забивать правой: милое видео из дома Криштиану
Сын португальца, которому нет и двух годиков, уже демонстрирует шикарнейший удар
Ела макароны четыре дня подряд: подруга Роналду опровергла слухи о беременности
Подруга звезды сборной Португалии призналась,что еще не отошла от предыдущих родов
Жена игрока "Динамо" загуляла на дне рождения подруги и засветила грудь
Ирина Морозюк три дня отмечала день рождения Анны Мандзюк