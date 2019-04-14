Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Фото невесты Роналду в белоснежном белье собрало более миллиона лайков в Instagram

Сегодня, 13:18

Красавица снялась в рекламе известного бренда нижнего белья

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: Instagram

Девушка лидера туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась в рекламе известного бренда нижнего белья, а затем поделилась снимком к белоснежнем белье на своей странице в Instagram. Менее чем за сутки фото собрало 1,1 миллиона "лайков" и более четырех тысяч комментариев.

Кстати, в рекламе бренда принимал участие и сам Роналду – в официальном магазине можно найти продукцию, которую рекламирует португальский футболист.

Кстати, на днях Криштиану Роналду решил спеть за рулем своего "Роллс Ройса" и записал все это на видео. Вместе с футболистом подпевали Джорджина и старший сын Криштиану-младший.

Ранее в СМИ появились слухи, что Джорджина Родоригесм снова беременна – Девушку заметили с округлившимся животиком на одном из матчей ее возлюбленного. Но девушка быстро опровергла все слухи. "Ела макароны четыре дня подряд", – объяснила свою форму девушка.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег WAGs, Джорджина Родригес

Вы сейчас просматриваете новость " Фото невесты Роналду в белоснежном белье собрало более миллиона лайков в Instagram". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знакомая компания: Ломаченко будут поддерживать фартовые для украинцев ринг-герлз

12 апреля, 18:19

Девушки являются поклонниками украинского боксера и уже не впервые будут присутствовать на его бое

Роналду поет за рулем "Роллс Ройса": португалец поделился семейным видео из авто

8 апреля, 15:04

Португалец похвастался своими талантами вне футбольного поля

Роналду показал, как учит сынишку забивать правой: милое видео из дома Криштиану

6 апреля, 10:27

Сын португальца, которому нет и двух годиков, уже демонстрирует шикарнейший удар

Ела макароны четыре дня подряд: подруга Роналду опровергла слухи о беременности

2 апреля, 09:57

Подруга звезды сборной Португалии призналась,что еще не отошла от предыдущих родов

Жена игрока "Динамо" загуляла на дне рождения подруги и засветила грудь

1 апреля, 15:50

Ирина Морозюк три дня отмечала день рождения Анны Мандзюк

Очаровательные ринг-герлз боя Гвоздик – Нгумбу

29 марта, 12:54

Боксеров будут сопровождать участницы конкурсов красоты

Как стирать пуховик в стиральной машине

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

6 привычек, которые программируют на бедность

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Украинские застройщики отказываются от смарт-квартир

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

Медведев о трех условиях сохранения транзита газа через Украину

Позировавшую на фоне океана туристку смыло огромной волной

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

Победу Ломаченко высмеяли в США: Вася отреагировал

Вчера, 17:51

"Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом

Видео боя Ломаченко – Кролла: нокдаун в третьем раунде, нокаут в четвертом

Вчера, 08:56

Украинский чемпион отстоял свои титулы, нокаутировав претендента из Англии в четвертом раунде поединка в Лос-Анджелесе

Онлайн Ломаченко – Кролла: украинец отправил соперника в нокаут!

Вчера, 07:36

Текстовый онлайн боя Ломаченко – Кролла с яркими фото из Лос-Анджелеса, комментариями и оценками после каждого раунда

Ломаченко – Кролла: когда начало боя и где смотреть трансляцию

Вчера, 06:29

Отвечаем на главные вопросы перед боем Ломаченко – Кролла: когда начало поединка, где смотреть и кто фаворит

Монфис повторит со Свитолиной то же, что у него было с предыдущей девушкой

11 апреля, 21:26

У Гаэля с Элиной в Париже все будет так же, как со словачкой Доминикой Цибулковой

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Прокачка пресса: простое упражнение для плоского живота