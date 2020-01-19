"Фотографировался с символами России с улыбкой": в клубе Первой лиги сказали, за что уволили игрока

В клубе не понимают, как можно ехать в страну-агрессор и фотографироваться на фоне ее символов

Игорь Сикорский. Фото: fcab.com.ua

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Президент клуба Первой лиги Украины "Агробизнес" из Волочиска Олег Собуцкий прокомментировал решение разорвать контракт с футболистом Игорем Сикорским за поездку в Россию. Спортсмен съездил в Россию и выложил фото на своей странице в Instagram.

"Конечно, хотели, чтобы Игорь в дальнейшем играл за нашу команду. Но после того, как я увидел его фото на фоне символов нашего оккупанта, то меня это очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором", – заявил президент клуба.

Игорь Сикорский / Фото: Instagram

Собуцкий признался, что решение о расторжении контракта принял быстро, его поддержал главный тренер и вице-президент Андрей Донец.

"Сегодня в Украине идет война, но в голове не укладывается, что есть люди, которые этого не понимают. Они едут фотографируются и дают заработать деньги нашему врагу. У нас патриотическая команда, патриотичные люди, и эта ситуация неприемлема. Всегда финансово и морально поддерживаем наших военных. Если нужно, то помогали и продолжим помогать с оружием в руках. Мы не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию и поддерживали нашего врага", – считает он.

Президент "Агробизнеса" отметил, что вопрос о деньгах не стоял – в клубе решили разорвать контракт, чего бы это ни стоило, ключевую роль играли не деньги. Своими действиями Сикорский навредил имиджу клуба.

"Для нас важны честь, репутация, патриотизм и украинский дух. Он поехал в страну-агрессор и фотографируется с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Сикорский фотографировался с символами России с улыбкой, вроде и нет никакой войны. В тот день были ранены несколько наших защитников, а штаб ООС сообщил, что двое – погибли. Так о чем мы еще можем говорить?" – добавил Собуцкий.

Добавим, что сам футболист остался недоволен таким решением и раскритиковал руководство клуба. "А Шевченко во время войны был на хоккее в Питере": реакция футболиста, которого выгнали за поездку в Россию.

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