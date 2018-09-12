Фотоистория "Шахтера" в Лиге чемпионов

Выставка в ЦУМе: Сергей Попов вспоминал дебютный 2000-й, Паулу Фонсека сказал о старте в ЛЧ-2018

Вчера в столичном ЦУМе открылась фотовыставка "Шахтер" в Лиге чемпионов 2000-2018". 34 фотоработы – от дебютного матча "горняков" с "Лацио" в 2000-м до Паулу Фонсеки в костюме Зорро после победы над "МанСити" в декабре-2017. На открытии присутствовали ветераны из того состава, который дебютировал в ЛЧ 18 лет назад. "Когда гимн Лиги чемпионов впервые зазвучал в Донецке, ощущения были непередаваемые!" – вспоминает Сергей Попов.

Были и вратарь Андрей Пятов, тренер Паулу Фонсека и его ассистент Игор Дуляй, которым уже через неделю, матчем с "Хоффенхаймом", предстоит начать новый сезон в Лиге чемпионов.































"Паулу, из четвертой корзины вы хотели именно "Хоффенхайм". Почему?" – поинтересовалась "Сегодня" у Фонсеки.

"Хотелось сыграть с какой-нибудь немецкой командой – нам не удалось это в прошлом сезоне. Плюс это хорошая команда, десять ее игроков были на ЧМ-2018, с сильной тактикой и интересным молодым тренером, одним из самых многообещающих в Европе".

Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Ранее мы писали, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека принял участие в форуме топ-тренеров клубов Европы.