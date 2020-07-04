Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Форвард "Лацио" обошел Шевченко в списке бомбардиров чемпионата Италии: сколько же он наколотил

4 июля, 10:49

Елена Павлова Елена Павлова

Лидером остается Сильвио Пиола, блиставший в Серии А с 1929-го по 1954 год

В 29-м туре чемпионата Италии римский "Лацио" на выезде со счетом 2:1 обыграл "Торино", а один из голов в составе римского клуба забил нападающий "орлов" Чиро Иммобиле, подвинувший в рейтинге бомбардиров Серии А украинца Андрея Шевченко. Ранее мы сообщали, что игрок "Лацио" отобрал еду у маленького сына.

Реклама

Отметим, что мяч в ворота "Торино" стал для 30-летнего Чиро 128-м в чемпионате Италии, сообщает OptaPaolo. Это позволило Иммобиле обойти бывшего форварда "Милана" и нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко, у которого 127 голов, и подняться на 43-ю строчку в списке лучших бомбардиров Серии А. Столько же голов – 128 – у другого бывшего нападающего "россо-нери", Джанни Риверы.

Читайте также: "Скажи это родственникам тех, кто умер": звездный футболист критикует врача за слова о коронавирусе

Лучшим бомбардиром в истории чемпионата Италии является чемпион мира 1938 года и бывший нападающий "Лацио", "Ювентуса" и "Новары" Сильвио Пиола. В период с 1929-го по 1954 год он забил 267 голов. Возвращаясь к Иммобиле, отметим, что он занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров текущего сезона, в связи с чем на форварда "Лацио" установили нереальную цену в 80 миллионов евро.

Реклама

Смотрите, как Иммобиле забивал "Торино"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Андрей Шевченко чемпионат Италии Лацио нападающий бомбардир Милан Чиро Иммобиле

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять