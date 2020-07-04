Форвард "Лацио" обошел Шевченко в списке бомбардиров чемпионата Италии: сколько же он наколотил

Лидером остается Сильвио Пиола, блиставший в Серии А с 1929-го по 1954 год

В 29-м туре чемпионата Италии римский "Лацио" на выезде со счетом 2:1 обыграл "Торино", а один из голов в составе римского клуба забил нападающий "орлов" Чиро Иммобиле, подвинувший в рейтинге бомбардиров Серии А украинца Андрея Шевченко. Ранее мы сообщали, что игрок "Лацио" отобрал еду у маленького сына.

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Отметим, что мяч в ворота "Торино" стал для 30-летнего Чиро 128-м в чемпионате Италии, сообщает OptaPaolo. Это позволило Иммобиле обойти бывшего форварда "Милана" и нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко, у которого 127 голов, и подняться на 43-ю строчку в списке лучших бомбардиров Серии А. Столько же голов – 128 – у другого бывшего нападающего "россо-нери", Джанни Риверы.

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Лучшим бомбардиром в истории чемпионата Италии является чемпион мира 1938 года и бывший нападающий "Лацио", "Ювентуса" и "Новары" Сильвио Пиола. В период с 1929-го по 1954 год он забил 267 голов. Возвращаясь к Иммобиле, отметим, что он занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров текущего сезона, в связи с чем на форварда "Лацио" установили нереальную цену в 80 миллионов евро.

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Смотрите, как Иммобиле забивал "Торино"

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