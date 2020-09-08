Франция – Хорватия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Аналитики прогнозируют победу чемпионов мира в поединке с небольшим количеством голов

Чемпионы мира французы во вторник сыграют с командой Хорватии во втором туре Лиги наций. Матч состоится на арене "Стад де Франс" и начнется в 21:45. Смотреть матч Франция – Хорватия онлайн можно на нашем сайте – трансляция будет с комментариями и видеоповторами.

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Французы – фавориты поединка. Коэффициент на победу команды Дидье Дешама составляет 1.82, а на победу хорватской сборной он равен 4.80, а на ничью – 3.60.

Вероятность результата матча по котировкам букмекеров: победа Франции 53%, ничья 27%, победа Хорватии 20%.

Аналитики прогнозируют, что сегодня с вероятностью в 55% будет забито два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.76, а на "больше 2,5 голов" он составляет 2.14.

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Вероятные авторы голов в составе двух команд:

Антуан Гризманн, Франция – 2.50 (коэффициент на "забьет гол")

Оливье Жиру, Франция – 2.50

Антони Марсьяль, Франция – 2.75

Иван Перишич, Хорватия – 5.50

Анте Ребич, Хорватия – 5.50

Бруно Петкович, Хорватия – 5.50

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