Франция – Турция: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сегодня в Париже на стадионе "Стад де Франс" пройдет матч восьмого тура отборочного турнира группы H за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года: сборная Франции сыграет с командой Турции. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.
После семи туров обе команды имеют по 18 баллов и делят между собой два первых места в группе. Для выхода на Евро-2020 командам можно сегодня даже сыграть вничью, но в параллельном матче Исландия должна уступить Андорре, что маловероятно.
Франция может завоевать путевку уже сегодня даже в случае поражения, но для этого Исландия должна потерять очки, а Албания и вовсе проиграть. Подробнее о всех раскладах для выхода на Евро-2020 мы писали в другом материале.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ТУРЦИЯ
|7
|6
|0
|1
|15-2
|18
|2
|ФРАНЦИЯ
|7
|6
|0
|1
|20-4
|18
|3
|ИСЛАНДИЯ
|7
|4
|0
|3
|10-10
|12
|4
|АЛБАНИЯ
|7
|3
|0
|4
|10-10
|9
|5
|АНДОРРА
|7
|1
|0
|6
|1-14
|3
|6
|МОЛДОВА
|7
|1
|0
|6
|2-18
|3
Ранее команды провели между собой пять поединков. Четыре встречи выиграли французы, одна победа у Турции, зато в самом свежем матче в июне текущего года в рамках отбора на Евро-2020, поэтому в случае равенства очков как раз турки окажутся в турнирной таблице выше чемпионов мира. Если, конечно, французы сегодня не одержат победу с разницей в два мяча и больше.
Смотрите, как Турция обыгрывала Францию в предыдущем матче:
В победе сборной Франции букмекеры не сомневаются: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.40, на ничью – 4.75, на победу сборной Турции – 8.00. Но маловероятно, что французы смогут победить в два мяча (2.26).
Напомним, что Франция понесла существенную потерю – основной голкипер команды Уго Льорис получил серьезную травму руки и выбыл как минимум до конца года. Сперва были подозрения, что Льорис сломал руку, но позже пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила, что у голкипера вывих плеча.
Смотреть матч Франция – Турция:
- Футбол-2, Live
- Oll.tv (в подписке)
- Футбол-1, вторник, 03:55 (повтор)
- Футбол-2, вторник, 13:10 (повтор)
- Футбол-2, среда, 17:55 (повтор)
Напомним, что сегодня свой матч проведет и сборная Украины. Команде Андрея Шевченко для выхода на Евро-2020 нужно не проиграть Португалии либо надеяться, чтобы литовцы отберут очки у Сербии. Украина – Португалия трансляция доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.
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