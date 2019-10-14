Франция – Турция: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Оливье Жиру / Фото: Reuters

Сегодня в Париже на стадионе "Стад де Франс" пройдет матч восьмого тура отборочного турнира группы H за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года: сборная Франции сыграет с командой Турции. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

После семи туров обе команды имеют по 18 баллов и делят между собой два первых места в группе. Для выхода на Евро-2020 командам можно сегодня даже сыграть вничью, но в параллельном матче Исландия должна уступить Андорре, что маловероятно.

Франция может завоевать путевку уже сегодня даже в случае поражения, но для этого Исландия должна потерять очки, а Албания и вовсе проиграть. Подробнее о всех раскладах для выхода на Евро-2020 мы писали в другом материале.

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ТУРЦИЯ 7 6 0 1 15-2 18 2 ФРАНЦИЯ 7 6 0 1 20-4 18 3 ИСЛАНДИЯ 7 4 0 3 10-10 12 4 АЛБАНИЯ 7 3 0 4 10-10 9 5 АНДОРРА 7 1 0 6 1-14 3 6 МОЛДОВА 7 1 0 6 2-18 3

Ранее команды провели между собой пять поединков. Четыре встречи выиграли французы, одна победа у Турции, зато в самом свежем матче в июне текущего года в рамках отбора на Евро-2020, поэтому в случае равенства очков как раз турки окажутся в турнирной таблице выше чемпионов мира. Если, конечно, французы сегодня не одержат победу с разницей в два мяча и больше.

Смотрите, как Турция обыгрывала Францию в предыдущем матче:

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В победе сборной Франции букмекеры не сомневаются: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.40, на ничью – 4.75, на победу сборной Турции – 8.00. Но маловероятно, что французы смогут победить в два мяча (2.26).

Напомним, что Франция понесла существенную потерю – основной голкипер команды Уго Льорис получил серьезную травму руки и выбыл как минимум до конца года. Сперва были подозрения, что Льорис сломал руку, но позже пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила, что у голкипера вывих плеча.

Смотреть матч Франция – Турция:

Напомним, что сегодня свой матч проведет и сборная Украины. Команде Андрея Шевченко для выхода на Евро-2020 нужно не проиграть Португалии либо надеяться, чтобы литовцы отберут очки у Сербии. Украина – Португалия трансляция доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.

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