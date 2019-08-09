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Французский болельщик подал в суд на Неймара

Сегодня, 23:03

Игрок "ПСЖ" ударил фаната после финала Кубка Франции

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Фанат "Ренна" Эдуар подал в суд на нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара за удар по лицу после финала Кубка Франции прошлого сезона (2:2, 6:5 по пенальти), сообщает L'Equipe.

Напомним, что 27 апреля после матча с "Ренном" Неймар ударил болельщика. 27-летний бразилец проходил мимо фаната на трибунах, остановился возле него и закрыл камеру на его телефоне, а после нанес удар рукой в подбородок.

За этот поступок Французская федерация футбола дисквалифицировала форварда на три матча.

Напомним, что "Реал" сделал новое предложение по трансферу Неймара. По информации источника, "Королевский клуб" готов заплатить парижскому клубу 120 миллионов евро, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в 180 млн евро. Мы также писали, что "ПСЖ" предложил трем командам арендовать Неймара.

Смотрите видео красивого гола Неймара прямым ударом со штрафного:

Напомним, Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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Источник: СЭ

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