Французский клуб выгнал игрока за кражу в раздевалке: все подробности скандала

Ламин Диаби / Фото: Getty Images

Французский футбольный клуб "Ницца" расторг соглашение с нападающим Ламином Диаби после недавнего инцидента с кражей часов, сообщает L’Equipe. Как мы писали, в сентябре из раздевалки французской команды пропали часы форварда Каспера Дольберга за 70 тысяч евро. В краже заподозрили Диаби, и спустя некоторое время 18-летний футболист признался в совершенном преступлении, прибыв на клубную базу со своими адвокатами и извинившись перед главным тренером Патриком Виейра.

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По информации источника, следующей командой Ламина Диаби станет "Париж", занимающий последнее место в турнирной таблице Лиги 2. Диаби, родившийся в 30 км от Ниццы, выступал за местный клуб с 13-летнего возраста. В нынешнем сезоне нападающий не выходил на поле. Что касается Дольберга, то он перешел в "Ниццу" этим летом из "Аякса" за 20,5 миллиона евро. Диаби проигрывал Дольбергу борьбу за место в стартовом составе. Возможно, в этом и крылась причина преступления? Зависть? Месть?

Ламин Диаби / Фото: Getty Images Реклама

Каспер Дольберг. Фото – Getty Images

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