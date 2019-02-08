Французский клуб выведет из обращения номер, принадлежавший погибшему футболисту Сале
Аргентинский футболист четыре года выступал за "Нант", а перед авиакатастрофой перешел в валлийский "Кардифф"
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший аргентинский форвард Эмилиано Сала. Об этом пресс-служба клуба сообщила на страннике в Twitter. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолете под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту. Накануне трагедии Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта", став самым дорогим футболистом в истории валлийского клуба.
Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. На борту самолета был Эмилиано и пилот Дэйв Ибботсон. Спасатели сразу же приступили к поискам, останавливая их только на ночью.
Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.
Сала защищал цвета "Нанта" с 2015 по 2019 год. За этот период он провел за клуб 130 матчей и забил 48 мячей. 19 января Кардифф объявил о покупке аргентинца за 15 миллионов фунтов, но сыграть хотя бы матч за свой новый клуб ему было не суждено.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Французский клуб выведет из обращения номер, принадлежавший погибшему футболисту Сале". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФИФА накажет "Кардифф" за отказ заплатить "Нанту" за погибшего футболиста
Тело аргентинского футболиста нашли на дне Ла-Манша
Клубу "Кардифф Сити" придется заплатить за футболиста, который погиб в авиакатастрофе
Президент валлийского клуба опроверг информацию о том, что не заплатит за Эмилиано Салу
Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист Сала
Идентификация обнаруженного тела пока не произведена
Самолет с футболистом мог упасть из-за дезориентации пилота: версия эксперта
Эксперт назвал еще одну возможную причину, по которой легкий самолет с Эмилиано Сало на борту потерпел крушение в ночь на 22 января