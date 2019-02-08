Французский клуб выведет из обращения номер, принадлежавший погибшему футболисту Сале

Аргентинский футболист четыре года выступал за "Нант", а перед авиакатастрофой перешел в валлийский "Кардифф"

Эмилиано Сала. Фото: AFP

Французский клуб выведет из обращения номер, принадлежавший погибшему футболисту Сале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d96/feb/5c5d96feb5962.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d96/feb/5c5d96feb5962.jpg 2019-02-08T16:50:00+02:00 Футбол Аргентинский футболист четыре года выступал за "Нант", а перед авиакатастрофой перешел в валлийский "Кардифф"

Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший аргентинский форвард Эмилиано Сала. Об этом пресс-служба клуба сообщила на страннике в Twitter. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолете под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту. Накануне трагедии Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта", став самым дорогим футболистом в истории валлийского клуба.

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. На борту самолета был Эмилиано и пилот Дэйв Ибботсон. Спасатели сразу же приступили к поискам, останавливая их только на ночью.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

Сала защищал цвета "Нанта" с 2015 по 2019 год. За этот период он провел за клуб 130 матчей и забил 48 мячей. 19 января Кардифф объявил о покупке аргентинца за 15 миллионов фунтов, но сыграть хотя бы матч за свой новый клуб ему было не суждено.

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