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Французский "Лион" перестал выплачивать футболистам зарплату во время карантина

19 марта, 15:04

Вадим Авдасев

Клуб пошел на вынужденное сокращение расходов во время пандемии коронавируса

Карантин в спорте из-за коронавируса вынуждает функционеров решать непривычные вопросы. В футболе сейчас остановлены почти все национальные чемпионаты, что приносит клубам убытки. И вот первой ласточкой в "решении" проблемы стал ход французского "Лиона", который перестал игрокам платить деньги. В то же время стало известно, когда в Европе возобновят национальные чемпионаты по футболу.

При этом "Лион" сделал все официально, выступив с заявлением, что временно приостанавливает выплату заработной платы игрокам:

"Учитывая меры, принятые властями для борьбы с распространением COVID-19, а также потому, что все тренировки и соревнования на национальном уровне были приостановлены, мы должны объявить, что пошли на временную приостановку заработной платы".

Читайте, как Йожеф Сабо рассказал о проблемах Зинченко.

"Лион" стал первым клубом во французской Лиге 1 и, вероятно, в ведущих европейских чемпионатах, который принял такие непопулярные меры с целью сокращения расходов.

Узнайте, почему игроки немецкого клуба отказались от части зарплаты.

Смотрите, как "Лион" обыграл итальянский "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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зарплаты выплаты футбол чемпионат Франции коронавирус Лион Франция

Источник: Sport.ua

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