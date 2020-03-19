Французский "Лион" перестал выплачивать футболистам зарплату во время карантина

Клуб пошел на вынужденное сокращение расходов во время пандемии коронавируса

Карантин в спорте из-за коронавируса вынуждает функционеров решать непривычные вопросы. В футболе сейчас остановлены почти все национальные чемпионаты, что приносит клубам убытки. И вот первой ласточкой в "решении" проблемы стал ход французского "Лиона", который перестал игрокам платить деньги. В то же время стало известно, когда в Европе возобновят национальные чемпионаты по футболу.

При этом "Лион" сделал все официально, выступив с заявлением, что временно приостанавливает выплату заработной платы игрокам:

"Учитывая меры, принятые властями для борьбы с распространением COVID-19, а также потому, что все тренировки и соревнования на национальном уровне были приостановлены, мы должны объявить, что пошли на временную приостановку заработной платы".

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"Лион" стал первым клубом во французской Лиге 1 и, вероятно, в ведущих европейских чемпионатах, который принял такие непопулярные меры с целью сокращения расходов.

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