Франк Рибери покинет "Баварию" спустя 12 лет после прихода в команду

Французский полузащитник Рибери объявил об уходе из "Баварии" в конце сезона

Франк Рибери. Фото: Reuters

Полузащитник Франк Рибери покинет "Баварию" по окончании сезона, сообщает официальный сайт немецкого клуба. 36-летний хавбек выступает за "Баварию" с 2007 года. На его счету 422 матча за немецкий клуб, ​в которых он забил 123 мяча и отдал 183 голевые передачи. В составе "Баварии" француз стал восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов. Пока неизвестно, в каком клубе продолжит играть Рибери, и станет ли он завершать карьеру.

"Когда я приехал в "Баварию", то моя мечта сбылась. Прощание будет нелегким, но мы никогда не забудем того, чего достигли вместе. Мы выиграли более 20 титулов", – приводит слова Рибери пресс-служба мюнхенцев.

В 2013 году Рибери занял третье место в голосовании за "Золотой мяч", уступив Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Ранее стало известно, что "Челси" покинет капитан Гари Кэхилл. "Ухожу с высоко поднятой головой": ветеран лондонского клуба объявил об уходе и раскритиковал тренера Маурицио Сарри.

Отметим, что "Челси" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов и в 37 туре чемпионата Англии примет "Уотфорд".

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