Франк Рибери разбил голову об штангу на тренировке

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери получил травму головы на тренировке команды. В одном из эпизодов 35-летний хавбек ударился головой об штангу. Прямо на поле Рибери была оказана медицинская помощь. В итоге француз с перевязанной головой покинул занятие и отправился в раздевалку. О степени серьезности повреждения пока не сообщается.

Напомним, что сегодня ужасную травму получил олимпийский чемпион по биатлону Пеппе Фемлинг. Олимпийский чемпион Игр-2018 в мужской эстафете во время разминки попытался избежать столкновения с выехавшей ему навстречу машиной и воткнул себе палку в правую ногу. 26-летний биатлонист был экстренно госпитализирован на вертолете.

Ранее мы рассказывали, что голкипер "Атласа" Оскар Устари получил серьезную травму в матче чемпионата Мексики против "Тигрес". Инцидент произошел в концовке встречи. Устари выбил мяч от ворот, и в момент выноса умудрился сломать себе ногу.