Фред дебютировал за "МЮ", но не помог команде уйти от разгромного поражения от "Ливерпуля"

Сегодня, 11:04

Голы и лучшие моменты матча Международного кубка чемпионов


"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Энн-Арбор (Мичиган, США) на стадионе "Мичиган" и завершилась с разгромным счетом 4:1 в пользу мерсисайдцев. В составе "МЮ" дебютировал бразильский полузащитник Фред, он появился на поле на 72-й минуте встречи. Напомним, "МЮ" купил Фреда у "Шахтера" еще до начала ЧМ-2018.

Счет в матче открыл нападающий "Ливерпуля" Садио Мане на 28-й минуте с пенальти. Спустя три минуты счет сравнял Андреас Перейра. Во втором тайме клуб из Ливерпуля три раза поразил ворота манкунианцев. Голами отметились Дэниел Старридж, Олувасейи Ожо с пенальти, а также новичок команды Шердан Шакири.

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" – 1:4
Голы: Перейра (31) – Мане (28, пен), Старридж (66), Оджо (73, пен), Шакири (82)

"Манчестер Юнайтед": Грант (Кастро, 46) – Дармиан, Смоллинг, Туанзебе (Бохуи, 81), Фосу-Менса – Эррера (Уильямс, 81), МакТоминей – Митчелл (Чон, 72), Мата (Фред, 72), Перейра – Санчес (Гомеш, 82).

"Ливерпуль": Грабара (Келехер, 46) – Камачо (Груич, 65), Ван Дейк (Гомес, 65), Клаван (Филлипс, 46), Морено (Джонс, 65) – Фабиньо (Робертсон, 65), Милнер (Чиривелла, 65), Лаллана (Оджо, 46) – Салах (Вудберн, 46), Мане (Шакири, 46), Соланке (Старридж, 65).

Следующий матч в рамках турнира "Манчестер Юнайтед" проведет с мадридским "Реалом" (1 августа).

Кстати, во время турнира в США случился комический эпизод, связанный с грандом из Манчестера. Американский актер болел за "Манчестер Юнайтед" в форме "Манчестер Сити" – Нил Патрик Харрис впервые посетил футбольный матч и перепутал цвета команд.
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Источник:

Championat.ru

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