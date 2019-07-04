Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси" на три года

С "Дерби Каунти" тренер едва не пробился в Премьер-лигу

Лэмпард снова в "Челси". Фото: AFP

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард вернулся в лондонский клуб. Трехкратный чемпион Англии возглавил команду. Договор с новым главным тренером рассчитан на три года.

"Горжусь тем, что возвращаюсь в "Челси" в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и его истории. Я сосредоточен исключительно на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я здесь, чтобы усердно работать и приносить пользу клубу. Не могу дождаться начала работы", – сказал 41-летний Лэмпард.

Фрэнк Лэмпард играл в "Челси" с 2001 по 2014 год. Затем на правах свободного агента англичанин перешел в "Нью-Йорк Сити", а впоследствии на правах аренды выступал за "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что зарплата Лэмпарда в "Челси" может составить около 4,5 млн евро в год. При этом аналогичную сумму синие будут вынуждены выплатить "Дерби Каунти" в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта специалиста.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника "Дерби" занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила "Астон Вилле" (1:2).

Ранее бывший тренер "Челси" Рафаэль Бенитес возглавил китайский "Далянь Ифан". Клуб после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги сезона 2019 года.

Также мы писали, что тренером сборной Сербии стал Любиша Тумбакович. В январе 2016 года Тумбакович был назначен тренером национальной сборной Черногории и находился на этой должности до июня 2019 года. Тумбакович был уволен со своего поста за отказ выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020.

Смена тренера в сборной Сербии произошла после разгромного поражения команды от Украины в квалификации чемпионата Европы.

Обзор матча Украина – Сербия:

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